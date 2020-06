Fête de la musique 2020 : quais et rues blindés à Paris malgré le Covid-19, les twittos craquent

Paris est une fête

Alors que les sports collectifs sont autorisés dès ce lundi 22 juin 2020, le Covid-19 est malgré tout encore présent. Mais beaucoup semblaient l'avoir oublié ce dimanche 21 juin 2020 pour la fête de la musique. L'AFP et BFMTV ont en effet photographié et filmé les quais et les rues blindés à Paris. Comme le jour du déconfinement le 11 mai 2020, avec le canal Saint-Martin rempli de monde, la foule a une nouvelle fois envahi le canal Saint-Martin, mais aussi le reste du 10ème arrondissement parisien, comme la rue de Paradis et le jardin Villemin. Et clairement, il y a un non-respect des gestes barrières (adieu masques et distanciation sociale).