Déconfinement : le Canal Saint-Martin rempli, les twittos ragent et Christophe Castaner réagit

De nombreux parisiens se sont réunis sur les quais pour fêter le déconfinement

Ce lundi 11 mai 2020, jour du déconfinement, la ligne 13 et les RER B et RER D étaient bondés. Mais ce n'était pas les seuls endroits où il y avait un non respect de la distanciation sociale. Beaucoup de parisiens se sont rassemblés en masse sur les quais de Seine, et plus précisément au Canal Saint-Martin. Les gens étaient si nombreux qu'ils se sont entassés les uns à côté des autres. Des scènes surréalistes en cette période compliquée, qui ont été tournées par toutes les chaînes d'informations comme BFM TV.