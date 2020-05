Déconfinement : ligne 13, RER B et RER D bondés, c'est mal parti pour la distanciation sociale...

La ligne 13, le RER B et le RER D envahis de monde

Ce lundi 11 mai 2020, c'est le premier jour de déconfinement en France. Alors que la plupart des employés restent en télétravail comme l'a préconisé le gouvernement, d'autres sont obligés de reprendre le chemin des transports en commun pour retourner physiquement au boulot. Et malgré les autocollants RATP qui faisaient bien rire les internautes, la distanciation sociale n'est pas respectée. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'il y a trop de monde. La ligne 13 du métro, connue pour être toujours remplie, a été prise d'assaut. Tout comme les RER B et D qui sont aussi d'habitude très fréquentés. La ligne 13 s'est retrouvée en TT sur Twitter, beaucoup d'usagers RATP postant des photos et vidéos de ces rames blindées.