Déconfinement : les autocollants de la RATP contre le virus font sourire de nombreux internautes

Plusieurs twittos se moquent des autocollants de la RATP

Ce mardi 28 avril 2020, le premier ministre français Edouard Philippe avait donné plus de précisions sur le déconfinement du 11 mai 2020. En plus de parler des lycées fermés, de la réouverture des commerces et du port des masques, il avait aussi évoqué les transports. Le bras droit d'Emmanuel Macron avait alors avoué que "la distanciation physique et des gestes barrières est particulièrement difficile" dans les transports en commun. La RATP a cependant trouvé quelques solutions pour son réseau de métros, bus, tramways et RER en Ile-de-France. Sur son compte Twitter officiel, elle a posté des photos montrant des agents de la RATP posant des autocollants sur les sièges d'un quai d'une station de métro.

Ce qui est écrit sur les autocollants ? "Pour notre santé à tous, laissons ce siège libre", avec l'inscription "Covid-19" et un dessin d'un bonhomme assis barré, pour montrer l'interdiction de s'asseoir à cette place. France Bleu a précisé que ces autocollants seront collés (par les responsables des lignes) sur les sièges des quais mais aussi dans les rames de métros, bus, tramways et RER. Au total, le média a indiqué que 1 million d'autocollants devraient être posés avant le 11 mai prochain.

Sauf que si les stations de la RATP avaient été soutenues, en revanche ces petites images placées sur les sièges en période de coronavirus ont fait rire de nombreux twittos. Pour eux, c'est loin d'être suffisant. Ces autocollants ne vont pas sauver les usagers de la RATP face au Covid-19.