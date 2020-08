TiboInShape et Juju Fitcats testés positifs au coronavirus, ils mettent en garde

Non, la pandémie de coronavirus (covid-19) n'est pas finie et ne prend pas de vacances. Alors que l'exécutif se prépare à plusieurs scénarios possibles (et notamment à la possibilité d'un reconfinement généralisé), le nombre de cas continue à augmenter ces derniers jours. Parmi eux, les célèbres youtubeurs Tibo InShape et Juju FitCats, qui ont révélé ce mardi 4 août 2020 être atteint du virus. "Positif au COVID-19 ! J'ai fait le test ce matin. On est positif avec Juju Fitcats.", a annoncé le youtubeur sportif sur Instagram. "Pour le moment je me sens juste fatigué mais sinon ça va ! On va suivre l'évolution pour être sûr que tout aille bien ! Restez prudent le virus ne prend pas de vacances ! Merci pour vos messages de soutien ! La #TeamShape en ressortira plus forte !".

Tibo InShape et Juju Fitcats atteints du coronavirus

De son côté, Juju explique ses symptômes : "Vendredi matin, j'ai été m'entraîner comme d'hab mais j'me sentais pas hyper bien ; tête lourde, difficulté à respirer, essoufflement, la gorge et le nez qui brûlent.. bref, impossible de finir ma séance. Vendredi après-midi, j'me retrouve chez mon médecin qui me prescrit le test du Covid-19 par prélèvement nasal (ouais on adore en vrai les gars, rassurez-vous, vraiment ça ne fait pas mal). Entre samedi et dimanche, je perds le goût et l'odorat, la respiration ne s'arrange pas. Hier matin, je passe le test, j'apprends que je suis positive le soir-même et que les 14 prochains jours se passeront entre mon lit, ma cuisine et mon canapé."

"Tout le monde peut être touché. Même toi, même moi"

Elle explique souffrir de soucis de santé au niveau de ses poumons depuis 3 ans, et qui l'obligent à être suivie régulièrement, et encore plus maintenant : "Certains soucis de santé me créent une gêne respiratoire. Mais ma saturation en oxygène est bonne donc retour à la maison et mon médecin m'appelle tous les jours pour suivre l'évolution". Le couple de youtubeurs en profite pour mettre en garde leurs abonnés sur l'importance de porter un masque et de respecter les gestes barrières : "Oui, tout le monde peut être touché. Même toi, même moi. Le Covid ne prend pas de vacances en tout cas. Prenons soin les uns des autres, restons prudents".