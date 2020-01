Sherlock saison 5 : la série annulée ou bientôt une suite ? Steven Moffat se confie

Pas de fin pour Sherlock

Lancée en 2010 sur BBC One, Sherlock est désormais absente de nos écrans depuis la diffusion du dernier épisode de la saison 4 en janvier 2017. Trois longues années de silence radio pour la série portée par Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, ce qui ne signifie pourtant pas qu'elle a été annulée dans le plus grand des secrets.

Alors qu'il vient de dévoiler Dracula, sa nouvelle série horrifique disponible sur Netflix, Steven Moffat (le co-créateur de Sherlock) a confirmé à Première qu'il n'en avait pas encore terminé avec le détective : "J'ai du mal à imaginer ne pas revenir à Sherlock, à un moment ou à un autre de ma carrière. (...) On n'a jamais, jamais dit qu'on arrêtait définitivement."

Une absence à durée indéterminée

Seulement, le partenaire de Mark Gatiss l'a ensuite précisé, "Il n'y a pas de plan pour l'instant. Je donne un peu toujours la même réponse à chaque fois qu'on me pose la question. (...) C'est juste une pause, pendant un certain temps". Des propos frustrants, mais qui font échos à ceux de Martin Freeman notamment.

Surtout, au-delà de toute frustration, cette pause serait une nécessité pour lui et son équipe afin de pouvoir revenir avec les meilleurs épisodes possibles. "En ce qui me concerne, pendant 10 ans, je n'ai fait QUE Sherlock et Doctor Who. J'avais besoin de prendre du recul. D'arrêter. Mark Gatiss aussi. Et Benedict Cumberbacht et Martin Freeman aussi" a-t-il ainsi révélé.

Bon bah rendez-vous, au mieux, d'ici 2021...