Le Jeu de la Dame : après le carton sur Netflix, la série va devenir une comédie musicale

Les aventures de Beth Harmon ne sont pas tout à fait terminées ! Lancée en octobre 2020 sur Netflix, la série Le Jeu de la Dame (The Queen's Gambit en version originale), adaptée du roman de Walter Tevis a cartonné : elle est toujours la mini-série la plus populaire de la plateforme avec 62 millions de foyers l'ayant vue en un mois. Malgré cet immense succès, la série portée par Anya Taylor-Joy n'aura pas de saison 2 mais cela ne veut pas dire qu'on entendra plus parler des personnages.

Une comédie musicale Le Jeu de la Dame en préparation

Eh oui, bien que cela puisse paraître étonnant, Le Jeu de la Dame devrait prochainement revenir... à Broadway. Level Forward, une compagnie spécialisée dans les spectacles, a acquis les droits du roman de Walter Tevis pour en faire une comédie musicale ! Aucun détail n'a été dévoilé pour le moment et on ne sait pas qui incarna Beth Harmon dans cette nouvelle version (il semble très peu probable qu'Anya Taylor-Joy, récompensée pour son rôle dans la série, soit de retour). La comédie musicale devrait cependant raconter la même histoire que la série mais en chansons ! Une idée intrigante. On ne sait pas encore quand ce projet verra le jour, les salles de Broadway étant actuellement toujours fermées pour lutter contre la Covid-19 (les productions sont stoppées depuis mars 2020 et aucune date de réouverture n'a été annoncée pour le moment, les spectacles étant annulés jusqu'au 30 mai prochain au minimum).

Le Jeu de la Dame n'est pas le premier succès de la pop-culture à être adapté en comédie musicale. Le film La Reine des Neiges a lui aussi été adapté pour les planches. Parmi les autres projets en cours, on retrouve une adaptation de Une nounou d'enfer produite par Fran Drescher (créatrice et actrice principale de la sitcom) et un autre projet autour du film La Haine de Mathieu Kassowitz. Il s'est aussi murmuré que le film La La Land allait être adapté en comédie musicale mais on a plus de nouvelles du projet depuis son annonce en 2017.