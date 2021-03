The Crown, Chadwick Boseman, Le Jeu de la Dame... tous les gagnants des Golden Globes 2021

Comme pour les Emmy Awards, c'est à distance que s'est tenue la cérémonie des Golden Globes 2021 dans la nuit du dimanche 28 février au lundi 1er mars, heure française. Chaque star a reçu son prix depuis son salon. Si certains ont fait un effort vestimentaire, c'est moins le cas d'autres célébrités comme par exemple Jason Sudeikis qui a reçu le prix de meilleur acteur dans une série comique pour Ted Lasso... en sweat. La classe !

The Crown et Le Jeu de la Dame gagnantes côté séries

Même quatre saisons après ses débuts, The Crown brille toujours ! La série de Netflix comptait 6 nominations au total et a remporté 4 prix (plusieurs acteurs étaient nommés dans les mêmes catégories) à savoir : meilleure série dramatique, meilleur actrice et meilleur acteur dans une série dramatique pour Emma Corrin et Josh O'Connor qui incarnent Diana Spencer et le Prince Charles mais aussi meilleure actrice dans un second rôle pour Gillian Anderson. Autres séries qui s'imposent ? Schitt's Creek avec les prix de meilleure série comique qui échappe donc à Emily in Paris (ouf !) et meilleure actrice dans une série comique. Anya Taylor-Joy et Le Jeu de la Dame dominent la catégorie mini-série.

Nomadland et Chloé Zhao s'imposent, Chadwick Boseman récompensé à titre posthume

Côté cinéma, ce sont Nomadland et sa réalisatrice Chloé Zhao qui font un pas de plus vers les Oscars en remportant les prix de meilleur film dramatique et meilleur réalisateur (3 femmes étaient nommées sur 5). Décédé en août dernier, Chadwick Boseman a été récompensé à titre posthume pour son rôle dans Le blues de Ma Rainey (disponible sur Netflix qui est son dernier film) du prix de meilleur acteur dans un film dramatique. Enfin, on peut aussi souligner les victoires de Borat 2 et Sacha Baron Cohen dans la catégorie comédie ou film musical.

Le palmarès complet des Golden Globes 2021

Cinéma

Meilleur film dramatique

The Father

Mank

Promising Young Woman

Les Sept de Chicago

Gagnant : Nomandland

Meilleur acteur dans un film dramatique

Riz Ahmed, The Long Goodbye

Anthony Hopkins, The Father,

Gary Oldman, Mank

Tahar Rahim, Désigné coupable

Gagnant : Chadwick Boseman, Le blues de Ma Rainey

Meilleure actrice dans un film dramatique

Viola Davis, Le blues de Ma Rainey

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Gagnante : Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Meilleure comédie ou film musical

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Gagnant : Borat 2

Meilleur acteur dans une comédie ou un film musical

James Corden, The Prom

Lin Manuel Miranda, Hamilton

Dev Patel, L'histoire personnelle de David Copperfield

Andy Sanberg, Palm Springs

Gagnant : Sacha Baron Cohen, Borat 2

Meilleure actrice dans une comédie ou un film musical

Maria Bakalova, Borat 2

Kate Hudson, Music

Michelle Pfieffer, French Exit

Anya Taylor-Joy, Emma

Gagnante : Rosamund Pike, I Care a Lot

Meilleur réalisateur

Emerald Fennell, Promising Young Woman

David Fincher, Mank

Regina King, One Night in Miami

Aaron Sorkin, Les Sept de Chicago

Gagnante : Chloe Zhao, Nomadland

Meilleur acteur dans un rôle secondaire

Sacha Baron Cohen, Les Sept de Chicago

Jared Leto, Une affaire de détails

Bill Murray, On the Rocks

Lesley Odom Jr, One Night in Miami

Gagnant : Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Meilleure actrice dans un rôle secondaire

Glen Close, Hillbilly Elegy

Olivia Coleman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Helena Zengel, La Mission

Gagnante : Jodie Foster, Désigné coupable

Meilleur scénario

Promising Young Woman

Mank

The Father

Nomadland

Gagnante : Les Sept de Chicago



Meilleur film d'animation

Les Croods

En avant : une nouvelle ère

Voyage vers la lune

Le Peuple Loup

Gagnant : Soul

Meilleur film étranger

Another Round, Danemark

La Llorona, Guatemala

The Life Ahead, Italie

Deux, France

Gagnant : Minari, Etats-Unis (tourné en coréen)

Meilleure chanson

Fight for You, Judas and the Black Messiah

Hear My Voice, Les Sept de Chicago

Speak Now, One Night in Miami

Tigress & Tweed, The US vs. Billie Holiday

Gagnant : Io Si (Seen), The Life Ahead

Meilleure bande-originale

Minuit dans l'univers, Alexandre Desplat

Tenet, Ludwig Göransson

News of the World, James Newton Howard

Mank, Trent Reznor, Atticus Ross

Gagnant : Soul, Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Séries

Meilleure série dramatique

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ratched

Ozark

Gagnant : The Crown

Meilleur acteur dans une série dramatique

Jason Bateman, Ozark

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Al Pacino, Hunters

Matthew Rhys, Perry Mason

Gagnant : Josh O'Connor, The Crown

Meilleure actrice dans une série dramatique

Olivia Coleman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Liney, Ozark

Sarah Paulson, Ratched

Gagnante : Emma Corrin, The Crown

Meilleure comédie ou série musicale

Emily in Paris

The Flight Attendant

The Great

Ted Lasso

Gagnant : Schitt's Creek

Meilleur acteur dans une comédie ou une série musicale

Don Cheadle, Black Monday

Nicholas Hoult, The Great

Eugene Levy, Schitt's Creek

Ramy Houssef, Ramy

Gagnant : Jason Sudeikis, Ted Lasso

Meilleure actrice dans une comédie ou une série musicale

Lily Collins, Emily in Paris

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Jane Levy, Zoey et son incroyable Playlist

Gagnante : Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Meilleur acteur dans un rôle secondaire

Brendan Gleeson, The Comey Rule

Dan Levy, Schitt's Creek

Jim Parsons, Hollywood

Donald Sutherland, The Undoing

Gagnant : John Boyega, Small Axe

Meilleure actrice dans un rôle secondaire

Helena Bonham Carter, The Crown

Julia Garner, Ozark

Annie Murphy, Schitt's Creek

Cynthia Nixon, Ratched

Gagnante : Gillian Anderson, The Crown

Meilleure série limitée

Normal People

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Gangnant : Le Jeu de la Dame

Meilleur acteur dans une série limitée

Bryan Cranston, Your Honor

Jeff Daniels, The Comey Rule

Hugh Grant, The Undoing

Ethan Hawke, The Good Lord Bird

Gagnant : Mark Ruffalo, I Know This Much is True

Meilleure actrice dans une série limitée

Cate Blanchett, Mrs America

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Shira Haas, Unorthodox

Nicole Kidman, The Undoing

Gagnante : Anya Taylor-Joy, Le Jeu de la Dame