Young Royals, Panic, Mare of Easttown... : 8 séries à rattraper pendant les vacances d'été

Young Royals

Le pitch : Membre de la famille royale de Suède, le Prince Wilhelm craque sous la pression et se retrouve au centre d'une altercation qui se retrouve sur le web. Afin de calmer le scandale, sa mère la Reine l'envoie dans la prestigieuse école privée d'Hillerska où elle espère qu'il pourra échapper aux regards du peuple et grandir. Loin des caméras, Wilhelm s'épanouit et découvre enfin qui il est vraiment. Mais son histoire d'amour naissante avec Simon, l'un de ses camarades, va être bouleversée après un drame.

Si, pour vous, "série teen" rime avec Elite ou Gossip Girl, Young Royals va aider à relever le niveau (et on en avait bien besoin). Jamais gratuite et toujours profondément touchante, cette série suédoise a tout d'une grande : un casting talentueux (et qui ressemble à de vrais ados), des histoires prenantes et de l'authenticité à l'état pur. Alors si vous n'en avez jamais entendu parler, sautez sur l'occasion de découvrir les 6 épisodes, vous n'allez pas le regretter. On croise déjà les doigts pour une saison 2 car on veut clairement en voir plus !

Disponible sur Netflix (6 épisodes).