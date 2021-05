The Wilds saison 2 : 8 acteurs rejoignent le casting !

Changement de décor pour la saison 2 de The Wilds ! Après la Nouvelle-Zélande, les caméras se sont posées dans le Queensland, en Australie, pour le tournage : "Le Queensland est l'endroit idéal pour la deuxième saison de The Wilds , avec ses paysages et ses plages magnifiques", a confié Albert Cheng, le PDG et le co-responsable de la télévision d'Amazon Studios dans un communiqué de presse. Un déménagement expliqué par la découverte d'une autre île, juste avec des garçons, dans le dernier épisode de la saison 1.

Voici les 8 nouveaux acteurs pour The Wilds saison 2

Leah, Fatin, Rachel, Nora, Martha, Dot, Toni et Shelby ne sont donc pas les seules victimes de l'expérience de Gretchen Klein. Huit nouveaux garçons vont s'inviter dans la saison 2 de The Wilds, sur Amazon Prime Video, mais qui sont-ils ? D'après les infos de Deadline, voici les acteurs recrutés pour compléter le casting : Alex Fitzalan (The Society), Zack Calderon, Aidan Laprete, Nicholas Coombe (Dora et la cité perdue), Charles Alexander, Miles Gutierrez-Riley, Reed Shannon et Tanner Ray Rook.