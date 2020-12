The Wilds saison 2 : Amazon Prime Video et les actrices annoncent déjà la suite !

Alors que After - Chapitre 2 sort le 22 décembre 2020 sur Amazon Prime Video, une nouvelle création teen est déjà dispo sur la plateforme. The Wilds, vous connaissez ? Vous avez maté la saison 1 ? Si jamais, c'est l'histoire d'un groupe d'adolescentes, très différentes, qui lors d'un vol pour aller à un stage à Hawaï, voient leur avion s'écraser sur une île déserte. Résultat ? Elles apprennent à se connaître et à surtout survivre ensemble, mais elles se rendent compte, au fur et à mesure, que leur présence toutes ensemble n'est pas un hasard.

The Wilds renouvelée pour une saison 2 !

Si vous avez aimé la saison 1, dispo depuis le 11 septembre 2020 sur Amazon Prime Video, vous allez sûrement être ravis d'apprendre que la série, un peu à la Lost et Manifest est déjà renouvelée pour une saison 2 ! Ce sont les actrices, Sarah Pidgeon (Leah), Sophia Taylor Ali (Fatin) et Reign Edwards (Rachel), ainsi que la plateforme, qui ont annoncé la bonne nouvelle sur Instagram.