After : Chapitre 2 : 3 bonnes raisons de voir le film sur Amazon Prime Video

1. Pour savoir ce qui se passe après entre Tessa et Hardin

C'est Noël avant l'heure ! A partir de ce mardi 22 décembre 2020, vous pouvez regarder After - Chapitre 2 (After We Collided en VO) sur Amazon Prime Video. La première bonne raison de voir la suite de la saga inspirée des livres d'Anna Todd, c'est bien sûr de savoir ce qui se passe ensuite pour Tessa Young (Josephine Langford) et Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin). Après leur rupture à la fin du premier film, le couple "Hessa" va-t-il se remettre ensemble ? Comment gèrent-ils leur séparation ? Même les fans des romans pourraient être surpris, car pour rappel il y avait des différences entre le livre et le film After - Chapitre 1. Dans ce deuxième volet de la franchise, il y a encore des différences. Alors que vous ayez lu ou pas les livres, on vous conseille de mater After - Chapitre 2. En plus, dans ce nouveau film, vous allez également mieux apprendre à connaître les deux ex qui sont les héros, mais aussi découvrir leurs passés et les membres de leurs familles respectifs.

2. Pour les scènes plus hot que dans After - Chapitre 1

Dans After - Chapitre 1, les fans avaient été un peu déçus qu'il y ait une seule scène de sexe (qui était en plus soft). Rassurez-vous, comme le révélait le trailer hot entre amour, sexe et colère, After - Chapitre 2 a plusieurs séquences sexy. Dans cette suite, Tessa et Hardin se montrent beaucoup plus passionnés. D'ailleurs, ils couchent plus d'une fois ensemble ! Des scènes de sexe plus nombreuses donc, mais aussi un peu plus suggestives que dans le premier volet. De quoi faire monter la température rapidement en cette période hivernale...

3. Pour le retour de Dylan Sprouse à l'écran

Si vous aussi, Dylan Sprouse vous a manqué, alors vous allez kiffer de le retrouver enfin à l'écran dans le rôle de Trevor. Car si son frère jumeau Cole Sprouse joue Jughead dans la série Riverdale sur Netflix, Dylan Sprouse avait quant à lui un peu disparu de la circulation depuis La vie de Palace de Zack et Cody et La vie de Croisière de Zack et Cody sur Disney Channel. On est donc ravi de le revoir dans After - Chapitre 2 sur Amazon Prime Video ! Le film marque aussi le retour d'une actrice qui a également été absente du petit écran un moment : Candice King. Celle qui incarnait Caroline dans The Vampire Diaries interprète ici Kimberly, et son perso lui va vraiment bien !