The Wilds : faut-il regarder la nouvelle série teen d'Amazon Prime Video ?

Une série entre Lost et The Society

Dans la vraie vie, on se dit que les ados de The Wilds n'auraient pas pu traîner ensemble au lycée. Entre la reine du bal de promo hyper populaire, la sportive qui ne peut pas passer une journée sans courir, l'élève brillante et qui préfère les livres aux soirées ou encore la lycéenne qui adore les animaux plus que les humains, il est clair qu'elles sont toutes très différentes les unes des autres. Mais elles sont forcées de faire connaissance à cause d'un crash d'avion qui les fait atterrir sur une île déserte. Une histoire de départ qui rappelle les drames survivalistes tels que la mythique série Lost, ou encore la récente série Manifest.

Mais The Wilds est aussi et avant tout une série teen aux airs de The Society et The I-Land. Elle semble en effet s'inspirer elle aussi du livre Sa Majesté des mouches de William Golding. Car le groupe de lycéennes va devoir vivre sans adultes sur une île déserte. Elles vont aussi découvrir des secrets et des blessures qui, au final, les rapprochent. Et surtout, elles vont comprendre que leur présence n'est pas un hasard, loin de là. Une série qui se veut donc plein de suspense, avec des questions qui s'ajoutent au fur et à mesure des épisodes.

Quant au casting, il est porté par des jeunes actrices talentueuses. Qu'elles rient, qu'elles pleurent ou qu'elles aient peur, on croit à leur jeu dans les scènes. Le plus ? Ce mélange d'actrices que vous avez déjà pu voir sur le petit écran, comme Sophia Taylor Ali (Dahlia Qadri dans Grey's Anatomy, Faking It, Action ou vérité), Sarah Pidgeon (Gotham), Helena Howard (Dr Harrow), Shannon Berry (Hunters) et Reign Edwards (MacGyver, Into The Dark) et de comédiennes encore inconnues avant la série, comme Jenna Clause, Erana James et Mia Healey.

En bref : The Wilds est une série teen divertissante. On se laisse complètement prendre au jeu dans cette histoire intrigante, en se demandant comment les ados en sont arrivées là, qui se cache derrière tout ça et pourquoi. Les actrices au casting arrivent à nous convaincre avec leur jeu, nous plongeant dans les nombreux questionnements de leurs personnages. Le tout dans un décor sublime mais dystopique.