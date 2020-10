Utopia sur Amazon Prime Video : pourquoi il ne faut pas rater le remake US de la série

Une histoire captivante, qui rappelle un peu ce qu'on vit

C'est quoi l'histoire d'Utopia, la nouvelle série qui est arrivée sur Amazon Prime Video ? Des fans découvrent un exemplaire original de Dystopia, un comic ultra dark qui parle de théories du complot et de crises sanitaires à venir. Cette bande de geeks va vite réaliser que tout ce qui est écrit dans cette bande-dessinée est vrai et que les êtres humains sont en danger... Une mystérieuse organisation va alors tenter de les attraper pour les éliminer. Réussiront-ils à se sauver et à sauver l'humanité ?

Présent au casting, l'acteur Rainn Wilson a souligné à Ouest France que l'intrigue d'Utopia fait donc écho à la pandémie de coronavirus. "Vous vous rendez compte, quelques mois après avoir tourné la série, on s'est retrouvé au coeur d'une pandémie mondiale et très dangereuse. On n'a pas arrêté de s'écrire au début, entre membre du casting et avec Gillian Flynn, on était là : 'Mais que se passe-t-il ?' Le vrai monde est en train de refléter notre série, là. Que ce soit avec la pandémie, la façon dont elle est traitée, les théories du complot autour, les histoires de vaccins, ceux qui sont anti-vaccins, la peur, la terreur... c'est vraiment impressionnant" a-t-il expliqué. Un récit qui parlera donc à tout le monde en période de Covid-19.

Un ton déjanté

Basé sur la série anglaise Utopia (diffusée entre 2013 et 2014), le remake US Utopia dispo sur Amazon Prime Video est lui aussi réussi dans son ton décapant, sa réalisation ouf et ses scènes choc. Celles et ceux qui attendent la saison 3 de The Boys (qui devrait être folle) vont adorer cette série toute aussi barrée !

Les fans de la série Utopia originale de Dennis Kelly auraient préféré une saison 3, le show s'étant fini après deux saisons, mais ils retrouveront tout de même une série déjantée et violente, qu'on a envie de binge-watcher. Et pour celles et ceux qui ne connaissaient pas la série originale, ils kifferont la nouvelle version de Gillian Flynn (auteure des livres Gone Girl qui a été adapté en film et Sharp Objects, qui a été adapté en série).

Rainn Wilson a aussi précisé au même journal que Utopia permettra aux gens de se détendre malgré le sujet sérieux. "On espère que les spectateurs vont comprendre qu'il s'agit ici de divertissement, c'est supposé aussi être amusant et tordu" a-t-il rappelé, "J'espère surtout qu'en regardant cette série, qui traite d'une pandémie, ils oublieront l'espace d'un instant notre monde actuel qui fait face à une véritable pandémie. C'est aussi le but d'une série en général, se changer les idées".

Un casting impressionnant

Et pour porter ce remake américain, il y a un casting 5 étoiles. John Cusack alias Dr Kevin Christie (La ligne rouge), Ashleigh LaThrop alias Becky (The 100), Dan Byrd alias Ian (Cougar Town), Rainn Wilson alias Michael Stearns (The Office), Sasha Lane alias Jessica Hyde (American Honey), Christopher Denham alias Arby (Billions), Desmin Borges alias Wilson (You're the Worst) ou encore Jessica Rothe alias Samantha (Happy Birthdead) donnent tout pour incarner leurs personnages. Un incroyable jeu d'acteur, avec des rôles au vécu et au caractère très différents.

Rainn Wilson a d'ailleurs avoué à propos de son perso Michael Stears que Gillian Flynn "avait tout en tête, ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il ignore. Dès le départ elle a insisté que je prenne en compte qu'il est un homme de science, il est à la recherche de la vérité, c'est tout ce qui l'intéresse. Mais il est également très intègre. Sa vie était toute tracée pour Gillian, c'est comme si c'était quelqu'un qu'elle connaissait personnellement. C'était très agréable en tant qu'acteur de pouvoir travailler avec autant de matière".