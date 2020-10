The Boys saison 3 : la suite sera "p*tain de dingue", "dégeulasse" et "folle" promet le créateur

Une suite encore plus folle

Vous avez trouvé la saison 2 de The Boys encore plus folle que la saison 1 ? Certaines séquences vous ont mis sur les fesses et vous pensez qu'il sera difficile de faire mieux ? Bonne nouvelle, rien ne semble impossible pour la série. En tout cas, c'est ce que nous laisse penser Eric Kripke, le créateur.

Sur Twitter, le papa de la série d'Amazon Prime Video n'a en effet pas hésité à lâcher quelques infos sur la saison 3 à venir d'ici fin 2021, début 2022 sur la plateforme de streaming. Et visiblement, ça sera incroyable, "La saison 3 va être put*in de b*rdelement folle ! Rien que dans le premier épisode, dans les 10 premières minutes, il y a une séquence dont je ne peux rien vous dévoiler mais qui m'oblige littéralement à chaque fois que j'en parle à me couvrir la bouche tellement elle est p*tain de dingue".

Un nouveau héros débridé

Difficile d'imaginer ce que lui et son équipe ont en tête, mais entre un Homelander dans le dur et plus frustré que jamais, une Victoria Neuman plus dangereuse qu'on ne l'imaginait ou un Love Sausage annoncé comme possiblement de retour, ce ne sont pas les possibilités qui manqueront.

Surtout, il l'a également confessé, Soldier Boy - le nouveau personnage qui sera incarné par Jensen Ackles, devrait être le premier à surprendre tout le monde. Alors que celui-ci est l'un des premiers super-héros créés par Vought, présent depuis la Seconde guerre mondiale, son apparition à l'écran pourrait être très marquante, "Ce que je peux vous dire, c'est qu'il va énormément jurer et faire beaucoup de choses dégueulasses. Il pourrait y avoir un petit peu de sexe d'impliqué. (...) Je vais m'en tenir au slogan : il y aura du sexe, de la violence et des insultes".

Des personnages encore mieux explorés

A noter tout de même que la suite de The Boys ne se contentera pas uniquement de mettre l'accent sur la violence et le gore afin de nous satisfaire. A l'instar de ce qui a déjà été fait cette année, les scénaristes iront encore plus loin dans le traitement des personnages, "On va également plonger plus profondément à l'intérieur de ces personnages, continuer de les explorer et vraiment les faire avancer. Mais b*rdel, il y a des put*ins de trucs fous qui arrivent !"

Qui a une machine à avancer dans le temps ? On a la flemme d'attendre là !