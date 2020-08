The Boys saison 3 : Jensen Ackles rejoint le casting

Après 15 saisons, Supernatural prendra fin en novembre prochain sur la CW aux Etats-Unis. Mais ses deux acteurs principaux n'ont pas perdu de temps pour trouver de nouveaux projets. Jared Padalecki (Sam Winchester) sera la star de Walker, reboot de la série culte Walker, Texas Ranger prévu pour 2021 sur la CW. Quant à Jensen Ackles, il vient de dévoiler son prochain rôle.

Jensen Ackles dans la saison 3 de The Boys

C'est sur son compte Instagram que Jensen Ackles a annoncé qu'il serait au casting de The Boys à partir de la saison 3 qui ne devrait pas arriver avant 2021 sur Amazon Prime Video. L'acteur retrouvera donc Eric Kripke, créateur de Supernatural mais aussi de The Boys. Mais quel rôle jouera l'interprète de Dean Winchester ? On le sait déjà ! L'acteur incarnera Soldier Boy, le "premier super-héros" de l'univers de la série. Il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et est ainsi devenu la première "super célébrité" et est un "pilier de la culture américaine durant des décennies" selon l'annonce.