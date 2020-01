The Boys saison 3 : Jeffrey Dean Morgan (Negan) bientôt face à Butcher dans la série ?

The Boys saison 3 : Jeffrey Dean Morgan bientôt face à Butcher dans la série ?

Pendant que les fans attendent avec impatience la saison 2 de The Boys, la série événement de Amazon Prime Video, son créateur est déjà tourné vers la saison 3. Et à cette occasion, il pourrait en profiter pour recruter Jeffrey Dean Morgan, l'interprète de Negan dans The Walking Dead. Attention spoilers.

D'après les premières révélations, The Boys va encore passer un palier dans la violence à l'écran à l'occasion de la saison 2 attendue cette année. De quoi forcément intriguer les fans de la série de Prime Video - la plateforme de SVOD d'Amazon, et donner envie à Jeffrey Dean Morgan d'y faire un tour, lui qui incarne déjà l'un des pires vilains de la télévision. Negan vs Butcher dans The Boys ? Sur Twitter, l'interprète de Negan dans The Walking Dead - aka le mec qui aime exploser des têtes à coups de batte de Baseball pour passer le temps, a en effet dévoilé son amour pour la fiction de Eric Kripke : "J'adore The Boys. J'ai déjà hâte pour la saison 2. Je pourrais aller m'amuser avec ce groupe à n'importe quel moment !" Une belle déclaration qui n'est évidemment pas passée inaperçue. Eric Kripke - qui a déjà bossé avec Jeffrey Dean Morgan sur Supernatural, lui a directement répondu ceci : "Merci Jeffrey Dean Morgan de prêcher la bonne parole pour The Boys. Je te fais une proposition : Je vais écrire la saison 3 et si tu es disponible, viens tourner avec nous. Merci pour ton soutien". Réponse de l'intéressé ? "Je n'hésiterai pas !" Difficile de ne pas être hypé ! Cependant, avant de commencer à fantasmer sur les litres de sang que pourrait faire couler le comédien à l'écran, il faut savoir une chose : The Boys n'a pas (encore) été renouvelée pour une saison 3. Autrement dit, si vous voulez voir Butcher affronter Negan, il ne faudra surtout pas manquer la saison 2 et vous devrez motiver vos potes à faire la même chose !