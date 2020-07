The Boys saison 3 : Jeffrey Dean Morgan dans la série ? Le créateur réfléchit à un rôle pour lui

En janvier dernier, Jeffrey Dean Morgan - l'habituel interprète de Negan dans The Walking Dead, révélait sur Twitter être un grand fan de la série The Boys et être ouvert à un rôle à l'écran, "J'adore The Boys. J'ai déjà hâte pour la saison 2. Je pourrais aller m'amuser avec ce groupe à n'importe quel moment !" Un message qui a bien évidemment fait le bonheur de ses fans et qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.

Jeffrey Dean Morgan bientôt dans The Boys ?

Auprès de Collider, Eric Kripke - le showrunner de la fiction anti-super-héroïque de Prime Video, a en effet confirmé avoir pris en compte cette déclaration, "Totalement. Et il y a même un rôle pour lequel nous avons déjà discuté [concernant la saison 3]". Mieux, le papa de The Boys - dont la saison 2 débutera en septembre prochain, a tellement envie de travailler avec Jeffrey Dean Morgan qu'il a même en tête "un autre rôle potentiel" dans le cas où ça ne collerait pas avec le premier, "Rien que la semaine passée, on s'envoyait encore des messages afin de trouver le moyen de l'intégrer dans la série." Comme dirait l'autre, y a des news qui rendent le smile.

Cependant, même si ce n'est pas l'envie qui nous manque, il est encore trop tôt pour s'enflammer. Eric Kripke n'a pas oublié de le rappeler, faire venir l'acteur n'est malheureusement pas simple, "On doit se coordonner parce que, vous le savez, il est dans The Walking Dead, donc il a une autre maison." De fait, même si "l'envie est là et on en parle ensemble", l'arrivée de Jeffrey Dean Morgan au casting "n'est pas encore assurée".

Et quand on sait que Negan est un personnage important de la série d'AMC, on voit mal les auteurs lui laisser carte blanche sur son planning... On croise donc les doigts !