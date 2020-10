The Boys saison 3 : Stormfront de retour, Homelander aux oubliettes l'an prochain ?

La saison 2 de The Boys a récemment pris fin sur Amazon Prime Video, mais rassurez-vous, une saison 3 est bel et bien prévue. Une suite qui devrait mettre du temps à voir le jour, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui bouleverse les plans de l'équipe, mais qui a déjà été teasée par Eric Kripke, le papa de la série, au cours d'une récente interview.

Stormfront de retour en saison 3 ?

Parmi les questions de TVGuide auxquelles il n'a pu échapper, le créateur de The Boys a notamment été interrogé sur le possible retour de Stormfront. Après tout, Homelander - dans son discours de fin à la télévision durant le final de la saison 2, annonçait qu'elle était désormais enfermée sous haute surveillance. Réponse de l'intéressé ? "Je ne vais pas vous dire si elle reviendra ou non, mais je peux vous confirmer qu'elle n'est pas morte et qu'elle s'appelle désormais Stumpfront [stump = moignon en VO,ndlr]".

Un jeu de mots amusant, mais loin d'être anecdotique. Eric Kripke l'a en effet sous-entendu, dans le cas où elle serait amenée à revenir à l'écran, son importance pourrait finalement être plus comique que menaçante : "Elle n'est plus qu'un torse vivant. Elle ne peut pas se régénérer. (...) Et l'idée que cette femme qui voulait la pureté de la race supérieure se retrouve finalement obligée de vivre pendant potentiellement des siècles en étant complètement mutilée, on trouvait que c'était une situation poétique appropriée pour cette sale Nazi !"

Homeland relégué au second-plan ?

Néanmoins, si Stormfront ne devrait plus avoir un rôle au premier plan en saison 3, ne vous attendez pas à voir Homelander suivre le même chemin et être oublié. Là où Queen Maeve et Starlight semblent avoir pris le dessus sur ce vilain super-héros, notamment grâce à l'enregistrement vidéo dans l'avion, cette situation resterait très bancale.

"Je pense que Queen Maeve, plus que n'importe qui d'autre, sait à quel point Homelander est dangereux et sait qu'il n'est qu'une bombe à retardement" a-t-il déclaré. "Quand débutera la saison 3, vous verrez des gens qui prendront un peu trop leurs aises en pensant avoir vaincu Homelander et en l'ayant sous contrôle." De quoi comprendre que le masturbateur nocturne est loin d'avoir dit son dernier mot et qu'il devrait faire encore quelques dégâts ? Absolument. "Queen Maeve sera la seule membre des Seven qui fera attention à tout ce qui pourrait arriver et, spoilers, elle découvrira qu'elle avait raison".