The Boys saison 3 : le rôle de Jeffrey Dean Morgan annulé à cause du Covid-19 ?

La saison 2 de The Boys n'est pas encore en ligne sur Amazon Prime Video (les premiers épisodes seront dévoilés le 4 septembre prochain), mais Eric Kripke - son créateur, a déjà la tête tournée vers la saison 3. Or, il vient de le confier à Total Film, la suite de la série pourrait être victime d'un triste contre-temps.

Le Covid-19 vs The Boys

Il y a quelques mois, tout semblait acté pour que Jeffrey Dean Morgan (Negan dans The Walking Dead) rejoigne le casting et apparaisse aux côtés de Butcher & cie. Le showrunner le révélait avec enthousiasme, lui et l'acteur étaient chauds pour une telle collaboration, "Il y a un rôle pour lequel nous avons déjà discuté [concernant la saison 3]. J'ai même un autre rôle potentiel pour lui. Rien que la semaine passée, on s'envoyait encore des messages afin de trouver le moyen de l'intégrer dans la série."

Malheureusement, une crise sanitaire est passée par là entre temps, laissant place aujourd'hui à énormément d'incertitudes. "Je tiens à prévenir tout le monde que le Covid-19 peut à tout moment foutre son apparition en l'air" a notamment déclaré Eric Kripke cette semaine, avant de préciser, "Il ne faut pas oublier que Jeffrey Dean Morgan a un rôle régulier dans une autre série. Il joue dans The Walking Dead, ce qui signifie qu'il ne pourrait être avec nous que pour quelques jours."

Un problème de timing à prévoir

Le rapport avec le virus ? Afin de respecter les nouvelles réglementations sanitaires et autres gestes barrières, le comédien ne pourrait logiquement pas s'inviter sur le plateau de The Boys aussi facilement qu'auparavant, "S'il doit toujours y avoir une quarantaine de deux semaines à respecter entre le Canada [lieu de tournage de The Boys] et les USA [lieu de tournage de The Walking Dead], ça rendrait sa participation impossible". En effet, difficile d'imaginer AMC lâcher sa star pendant près d'un mois pour un simple petit rôle ailleurs.

Visiblement blasé par la situation, Eric Kripke a donc ajouté, "Ouais, parmi toutes les choses que ce Covid-19 est en train de ruiner dans ce monde, un caméo de Jeffrey Dean Morgan pourrait en faire partie".