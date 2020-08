The Boys saison 2 : invasion de méchants super-héros dans une bande-annonce sanglante

"- On ne peut pas tuer tout le monde. - Si, c'est exactement ce qu'on va faire !" La nouvelle bande-annonce de la saison 2 de The Boys plante parfaitement le décor : les prochains épisodes de la série d'Amazon Prime Video seront plus épiques, badass et sanglants que l'an dernier. Ici, les enjeux et les dangers seront nettement plus importants.

Des super-héros et du sang pour la saison 2

Au programme ? Alors que Homelander sera toujours aussi instable, notamment à cause de la mort de sa maîtresse et la présence de Butcher à ses trousses, le boss des super-héros devra également faire équipe avec une nouvelle partenaire. Son nom ? Stormfront. Sa particularité ? Elle sera non seulement encore plus timbrée que Homelander, mais elle aura surtout un terrible plan : créer / imposer sa propre armée de super-héros à travers le monde.

Et forcément, cela ne va pas du tout faire plaisir à Butcher et ses potes qui - malgré le fait d'être désormais considérés comme les ennemis n°1 aux USA, vont une nouvelle fois devoir sortir les muscles afin de calmer le sadisme de ces X-Men. Oui, si vous pensiez que la saison 1 était déjà suffisamment sanglante, violente et gore, vous n'aviez rien vu. En l'espace de quelques secondes, ce trailer nous promet ainsi des têtes qui exploseront, des animaux pas respectés, des corps tranchés en deux... Bref, du WTF comme on l'aime.

Pour rappel, la saison 2 de The Boys bénéficiera d'une diffusion particulière. Prime Video mettra en ligne les 3 premiers épisodes le 4 septembre prochain avant de poursuivre avec une diffusion hebdomadaire.