The Boys saison 3 : retour, nouveau super-héros, Kimiko... premières infos sur la suite

Un nouveau Supe au casting

La saison 3 est encore gardée secrète, mais on sait déjà que l'acteur Jensen Ackles (Supernatural) rejoindra le casting. Mieux, on connait même son futur rôle puisqu'il se glissera dans la peau de Soldier Boy aka... le tout premier Supe de l'histoire. Une intrigue qui variera de celle des comics (normalement, il s'agit d'un simple pseudo et les héros se succèdent sous le costume au fil des années) et qui, en se rapprochant de celle de Stormfront avec un côté "immortel", nous laisse espérer un lien entre les deux (amis ? ennemis ?). Quoi qu'il en soit, on peut déjà s'attendre à une nouvelle plongée dans les mystères de Vought et du Compound V, et ça c'est cool.