The Wilds saison 2 : la suite bientôt en tournage, le lieu et la date dévoilés !

Inscrites pour un séjour de rêve à Hawaï, Leah, Fatin, Rachel, Nora, Martha, Dot, Toni et Shelby se retrouvent échouées sur une île déserte après le crash de leur avion. Elles doivent alors apprendre à se connaître et à survivre ensemble sans se douter un seul instant que leur accident n'est pas un hasard et qu'elles font en réalité l'objet d'une expérience sociale inédite. La vérité éclate à la fin, mais la saison 1 de The Wilds nous laisse avec plus de questions que de réponses. Heureusement, la série a été renouvelée pour une saison 2 par Amazon Prime Video !

Le tournage de la saison 2 de The Wilds commence bientôt

Pour le moment, nous n'avons aucune info sur la suite, mis à part sur le lieu et la date du tournage ! Après la Nouvelle-Zélande, l'équipe de The Wilds change de décor puisqu'elle posera ses valises dans le Queensland en Australie, à partir du mois d'avril : "Le Queensland est l'endroit idéal pour la deuxième saison de The Wilds , avec ses paysages et ses plages magnifiques, ainsi que le bassin profond d'artisans et d'équipages incroyablement compétents et qualifiés qui sont si vitaux pour notre production avec ABC Signature. Nous avons hâte de commencer", a confié Albert Cheng, le PDG et le co-responsable de la télévision d'Amazon Studios, dans un communiqué.

"Nous ne pourrions pas rêver d'un cadre plus parfait pour la deuxième saison de notre série à succès ABC Signature, The Wilds, sur Amazon Prime Video. Les plages, le terrain, les talents incroyables devant et derrière la caméra ajouteront vraiment à l'histoire passionnante que nous racontons avec cette série", a ajouté le Président d'ABC Signature, Jonnie Davis. La Gold Coast attend donc Sarah Pidgeon, Sophia Taylor Ali, Helena Howard, Shannon Berry, Reign Edwards, Jenna Clause, Erana James et Mia Healey !