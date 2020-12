Ma belle-famille, Noël et moi : 3 bonnes raisons de regarder le film de Noël avec Kristen Stewart

1. Pour l'humour de ce film de Noël

Ma belle-famille, Noël et moi (Happiest Season en VO) est dispo en achat digital depuis le 17 décembre 2020 et il sort en VOD ce 21 décembre 2020. Et il ne faut surtout pas rater ce nouveau film de Noël ! L'histoire ? C'est celle d'Abby (Kristen Stewart), qui veut demander la main de sa petite amie Harper (Mackenzie Davis). Une demande en mariage qu'elle prévoit pour le jour de Noël, soit le 25 décembre, à l'occasion de leur premier Noël ensemble avec la famille de sa chérie. Mais il y a un léger problème : Abby découvre que Harper n'a pas fait son coming-out avec ses proches !

L'intrigue nous met dans l'ambiance des fêtes de fin d'année et dans le ton humoristique dès le départ. C'est une comédie vraiment drôle, avec des répliques qui font mouche, des scènes délirantes... L'humour est présent tout au long du film, on ne passe pas 5 minutes sans sourire, voire carrément rire !

2. Pour son casting incroyable

Kristen Stewart a fait du chemin depuis Twilight ! Celle qui interprétait Bella Swan face à Robert Pattinson alias Edward Cullen a prouvé qu'elle avait du talent. L'actrice a enchaîné les blockbusters comme Blanche-Neige et le Chasseur et Charlie's Angels, mais pas seulement. Elle s'est aussi fait un nom dans des films plus indépendants qui ont eu un succès critique tels que Sils Maria, Personal Shopper ou encore Les Runaways. Son prochain projet ? Incarner la princesses Diana dans un biopic. Retrouver Kristen Stewart dans ce personnage loin de ceux qu'elle joue habituellement est un plaisir, car elle montre qu'elle est aussi douée dans les comédies.

Pareil pour Mackenzie Davis, que vous avez pu voir dans Blade Runner 2049, Terminator : Dark Fate ou encore la série Black Mirror, des rôles bien éloignés de celui d'Harper. Elle aussi se révèle extra dans ce film de Noël. Sans parler des rôles secondaires joués par Alison Brie (Scream 4, Community, GLOW), Mary Holland (Parks and Recreation, The Good Place, New Girl), Victor Garber (Titanic, Alias, Flash, Legends of Tomorrow), Mary Steenburgen (Retour vers le futur 3, La proposition, The Last Man on Earth), Aubrey Plaza (Child's Play : La Poupée du mal, Parks and Recreation, Legion) ou encore Dan Levy (qui joue dans la série canadienne à succès Bienvenue à Schitt's Creek). Ils sont tous au meilleur de leur forme pour livrer un beau jeu d'acteur !

3. Parce qu'il est engagé

Cela fait du bien, car les films de Noël se diversifient enfin avec des intrigues LGBT et des castings plus diversifiés. La preuve en est avec Ma belle-famille, Noël et moi qui montre ce couple de lesbiennes, Abby et Harper. Le film parle non seulement d'amour, mais aussi des problèmes auxquels les personnes homosexuelles doivent faire face au quotidien. Discrimination, difficulté du coming out, débat sur le mariage gay... Avec humour, il arrive à faire passer un message de tolérance et affiche son engagement. On ne peut que valider !