Kristen Stewart va incarner la princesse Diana au cinéma dans un biopic très spécial

La décision de Diana

23 ans après sa mort, Diana Spencer fascine toujours autant le public et le réalisateur Pablo Larraín (Jackie) compte bien profiter de cet amour pour elle afin d'attirer du monde au cinéma. Deadline vient de le dévoiler, le cinéaste prépare en effet un nouveau film intitulé Spencer, écrit par Steven Knight - le papa de la série Peaky Blinders.

Au programme ? Cette histoire se concentrera exclusivement sur le week end le plus important de la vie de Diana au milieu des années 90, durant lequel elle a réalisé que son mariage avec le Prince Charles ne fonctionnait et qu'il était urgent pour elle de se défaire du chemin qui lui était tout tracé dans cette famille en renonçant au futur titre de Reine.

Kristen Stewart, future princesse

A l'heure actuelle, aucun studio n'est encore attaché à ce projet - le tournage n'est pas prévu avant le début de l'année 2021, mais on sait déjà qui se glissera dans la peau de Diana : Kristen Stewart. Un choix qui peut surprendre - l'actrice est notamment américaine là où Diana Spencer était anglaise, mais qui semble être l'évidence même pour Pablo Larraín.

Interrogé sur ce choix par Deadline, le réalisateur a déclaré, "C'est l'une des plus grandes actrices du moment. Pour faire ça bien, vous devez avoir quelque chose de très important dans ce film, c'est le mystère. Et Kristen peut être tellement de choses, elle peut être très mystérieuse, très fragile et dans le même temps très forte. C'est de cela dont on a besoin. Cette combinaison des éléments m'a tout de suite fait penser à elle." Il l'a ensuite précisé, il a besoin d'une actrice de sa trempe pour mener à bien son projet, "En tant que réalisateur, quand vous avez quelqu'un capable de tenir un tel poids, de porter un tel drame rien qu'avec ses yeux, vous savez que vous avez la personne idéale pour délivrer ce que vous voulez".

Une histoire passionnante

A ce sujet, ce que Pablo Larraín veut est clair, c'est représenter au mieux cette incroyable décision qui a bouleversé toute la vie de Diana. Le cinéaste l'a rappelé, ce moment n'a rien de banal, "Quand quelqu'un décide de ne pas être la future Reine et se dit, je préfère m'en aller et être moi', c'est une énorme décision, un conte de fées à l'envers. Ça m'a toujours surpris et j'ai toujours imaginé que ça devait être difficile comme décision (...) Comment vous décidez ça ? Pourquoi ? C'est une histoire universelle".