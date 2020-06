Peaky Blinders : surprise, c'est Jason Statham qui aurait dû jouer le rôle de Tommy

Tommy aurait dû être joué par Jason Statham

On ne va pas se le cacher, Peaky Blinders sans un personnage qui nourrit son cancer du poumon en fumant un paquet de cigarettes par scène, c'est difficile à visualiser. Et bien dites-vous que ce changement, déjà compliqué à entrevoir, aurait pourtant pu être préférable à l'autre évolution imaginée par Steven Knight (le créateur) au moment de donner vie à cette cultissime série de BBC Two.

A l'occasion d'une interview accordée à Esquire, ce dernier a en effet fait une terrible révélation : Cillian Murphy n'était pas censé incarner Tommy Shelby, ce rôle était réservé à.... Jason Statham. "Je les ai tous les deux rencontrés à Los Angeles pour parler de ce personnage et j'avais ensuite opté pour Jason", a-t-il ainsi déclaré. Pour quelle raison la star de Fast & Furious lui avait-t-elle plus rapidement tapé dans l'oeil ? "Tout simplement parce que physiquement, dans une pièce, Jason en impose".

Cillian Murphy s'est battu pour le rôle

Heureusement pour la série, Cillian Murphy - à l'instar de Tommy, n'est pas du genre à accepter un 'non' et l'acteur s'est donc démené pour convaincre Steven Knight de changer d'avis. Après avoir confié, "Cillian, quand vous le rencontrez, c'est pas Tommy. Et j'étais trop stupide pour ne pas le comprendre", le papa de Peaky Blinders a révélé, "Cillian m'a ensuite envoyé un sms pour me dire, 'N'oublie pas, je suis un acteur'. Et c'est totalement vrai, il est capable de se transformer. Si vous le rencontrez dans la rue, il est totalement différent de [ce qu'il offre à l'écran]".

Une preuve de plus de l'incroyable talent de Cillian Murphy et un véritable soulagement pour tout le monde. Après tout, avec la calvitie de Jason Statham on n'aurait jamais eu le droit à l'incroyable coupe de cheveux de Tommy. Pfiou.

