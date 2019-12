Charlie's Angels : le tournage en robe courte ? Kristen Stewart valide ! (Interview)

Oui, c'est l'heure d'ouvrir les cadeaux de Noël. Mais si vous avez l'occasion, pourquoi ne pas aussi se donner rendez-vous en salles pour découvrir Charlie's Angels. Le reboot de la célèbre franchise sort peut-être ce mercredi 25 décembre mais ça serait dommage de passer à côté. Dans le film, Kristen Stewart et Ella Balinska incarnent Sabina et Jane, deux anges qui vont venir en aide à Elena (Naomi Scott), menacée après d'étonnantes découvertes. Un film 100% girl power mais aussi 100% bad-ass !

Des scènes d'action... en robe courte !

Comme tout film Drôle de Dames qui se respecte, il y a évidemment des scènes de combat mais aussi des tenues courtes au menu de Charlie's Angels. Les trois actrices ont dû s'entraîner afin d'être crédibles à l'écran. "On a eu quatre semaines d'entraînement mais au final, même les chorégraphies des combats qu'on a apprises à l'entraînement ont été modifiées." a confié Kristen Stewart à PRBK dans notre interview Off Screen à voir dans notre diaporama. Et rassurez-vous, tourner des scènes en robe n'est pas plus galère qu'en pantalon ! "C'est assez facile de se battre en robe. C'était assez drôle. Je me sentais assez libre." explique l'ex-star de Twilight.

Dans notre interview, les actrices évoquent aussi le tournage en Europe (et en pleine hiver), leur meilleur souvenir du tournage et parlent aussi de leur complicité. Découvrez la vidéo sans attendre dans notre diaporama.