Twilight : Taylor Lautner, Ashley Greene... que deviennent les anciens acteurs de la saga ?

Nikki Reed (Rosalie)

On a pu voir Nikki Reed dans quelques petits films comme In Your Eyes ou Jack Goes Home mais c'est à la télévision qu'elle a tenu quelques rôles marquants. Elle a joué dans la saison 3 de Sleepy Hollow, dans un épisode de Dollface et dans V-Wars, la série de son mari Ian Somerhalder. Les deux acteurs se sont dit oui en avril 2015 et sont les parents d'une fille, Bohdi Soleil, née en juillet 2017 et dont ils n'ont jamais dévoilé le visage. Nikki Reed a fondé en 2017 la société BaYou with Love, une marque de bijoux durable. Elle a notamment designé la bague de fiançailles de Jenna Dewan lors de la demande en mariage de Steve Kazee.