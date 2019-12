V-Wars : l'autre rôle qu'a failli jouer Nikki Reed dans la série

Nikki Reed a failli incarner un autre personnage dans V Wars

Depuis le 5 décembre 2019, la série V-Wars est disponible sur Netflix. L'occasion pour les fans de retrouver Ian Somerhalder sur le petit écran. Et en plus d'être le héros du show (le Dr Luther Swann), l'acteur est également producteur sur ce projet. Il en a donc profité pour faire jouer sa femme, Nikki Reed. Si vous ne l'avez pas reconnue, elle interprète Rachel Thompson. Les deux époux, qui sont aussi devenus parents d'une petite fille, retrouvent donc l'univers des vampires. Ils sont en effet connus du grand public pour avoir respectivement incarné Damon Salvatore dans la série Vampire Diaries et Rosalie Hale (la fiancée d'Emmett Cullen) dans la saga Twilight .

Mais au départ, Nikki Reed a failli jouer un autre rôle que celui de Rachel Thompson dans V-Wars. En effet, Ian Somerhalder a avoué à Fox News que sa femme dans la vie a aussi failli être sa femme dans la série."Initialement, les producteurs voulaient qu'elle joue ma femme dans la série. Mais elle a répondu : 'Non, j'apprécie beaucoup' mais elle souhaitait jouer quelque chose de plus surprenant. Et c'est ce qu'elle a fait avec brio" a-t-il confié.

Ian Somerhalder est impressionné par sa femme

En plus de ses performances dans les épisodes de V-Wars, Nikki Reed est mère de famille et a créé sa propre société (la marque de bijoux éco-responsable de luxe Bayou With Love). Un agenda ultra chargé auquel elle se plie en faisant toujours de son mieux. Ce qui impressionne beaucoup son mari Ian Somerhalder, qui a lui aussi multiplié ses activités. Il n'en revient pas que sa dulcinée réussisse à "allaiter notre bébé, faire des croquis pendant des conférences téléphoniques, construire son entreprise, venir en studio, donner ces prestations puissantes et nuancées, faire un câlin à tout le monde puis partir... On est là en train de se demander : 'Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer ?'".

"C'était génial de pouvoir la voir et d'être en studio avec elle parce que nous sommes tellement sentimentaux et proches dans la vraie vie et ces personnages le sont en quelques sortes aussi un petit peu" a-t-il expliqué, "C'était une expérience incroyable".