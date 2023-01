"Quel cadeau" : Nikki Reed et Ian Somerhalder vont bientôt être parents pour la seconde fois !

"Merci d'être la plus incroyable des mamans" : Ian Somerhalder est aux anges

Ian Somerhalder, que les fans connaissent pour son rôle dans The Vampire Diaries et qui a complètement changé de vie il y a quelques mois, n'a lui non plus pas pu s'empêcher d'adresser un adorable message à sa femme : "Tout ce que j'ai toujours voulu depuis que je suis enfant, c'est d'avoir une grande famille. Merci Nik de me faire ce cadeau. Merci à cet incroyable être humain pour ce cadeau de vie et d'amour, merci d'être la plus incroyable des mamans et de travailler si dur pour réaliser nos rêves !!!".

De leur côté, les internautes ont été nombreux à commenter la publication : "Félicitations à vous deux ! Et maintenant, elle est une magnifique femme enceinte", "Je vous souhaite tout le bonheur du monde !", "OMG ! Quelle bonne nouvelle pour votre famille". Même Facebook a tenu à féliciter les futurs parents en leur envoyant des "bonnes vibes".

En ce qui concerne la date du terme et le sexe du bébé, il faudra encore patienter. Nikki Reed préfère garder encore un peu le mystère.