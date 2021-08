The Vampire Diaries : Ian Somerhalder a détesté une intrigue de Damon (et il en a même pleuré)

Depuis quelques semaines, Entertainment Weekly consacre un podcast à The Vampire Diaries avec à la clé de nombreux invités dont les acteurs et créateurs de la série et quelques révélations. On a déjà pu découvrir la vraie raison de la mort de Katherine et Julie Plec (co-créatrice et showrunner du show) s'est confiée sur le couple Klaus/Caroline, le définissant comme "toxique". Mais Ian Somerhalder qui est contre un retour de The Vampire Diaries s'est aussi confié sur la série.

Cette intrigue de Damon que Ian Somerhalder a détestée

Et surprise, l'acteur s'est confié sur un moment difficile à vivre pour lui : Ian Somerhalder a avoué qu'il a complètement détesté une intrigue de son personnage, Damon. Laquelle ? Celle où Damon devient presque gentil quand il veut sauver Stefan, alors sous l'emprise de Klaus, dans la saison 3 de la série. "J'étais tellement fâché sur la trajectoire de Damon vers la saison 3. A tel point qu'à un moment, je me suis assis dans le bureau de Julie à Atlanta et j'étais en larmes tellement j'étais en colère." a confié l'acteur au micro de Entertainment Weekly. Pourtant et malgré les réticences de l'acteur, les producteurs de The Vampire Diaries ont assumé cette intrigue. Julie Plec a même confié que Damon n'a jamais été simplement considéré comme un méchant mais comme un mix, mi-méchant, mi-gentil.

Ian Somerhalder était jaloux de Chris Wood (Kai)

L'interprète de Damon confie aussi que le fait de ne plus jouer uniquement le méchant dans la série a eu une conséquence : il était un peu jaloux de Chris Wood qui jouait Kai Parker. "J'ai adoré ce que Chris Wood a fait à l'écran car jusqu'à son arrivée, il n'y avait jamais eu de personnage à part Stefan dans son passé, qui avait la capacité de faire des choses horribles mais avec le sourire" a expliqué le mari de Nikki Reed.