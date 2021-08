The Vampire Diaries : Klaus et Caroline, un couple "toxique" selon la créatrice

The Vampire Diaries : la relation Klaroline était "toxique", "ça ne passerait jamais dans une salle d'écriture aujourd'hui"

Alors qu'il n'y aura pas de retour de la série avec une saison 9, la créatrice de The Vampire Diaries, Julie Plec, s'est confiée sur un couple phare de TVD. Pas le triangle amoureux Elena (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) et Damon (Ian Somerhalder), mais le couple Klaroline, formé par Caroline (Candice King) et Klaus (Joseph Morgan). Dans un podcast Binge d'EW, Julie Plec a clashé cette relation "toxique" selon elle.

Klaroline était l'un des couples préféré de The Vampire Diaries, mais cette relation "c'est tellement toxique" a assuré la showrunner. "Cette petite relation romantique ne passerait jamais dans une salle d'écriture aujourd'hui parce que c'est juste incroyablement foutu et toxique, mais c'était bon" a-t-elle précisé. Même Joseph Morgan n'était pas fan de Klaroline.

Comment est né le couple Klaroline ? "Candice avait de l'affinité avec tout le monde, et Caroline, par conséquent, avait de l'affinité avec tout le monde" a expliqué Julie Plec, mais il y a une scène en particulier dans The Vampire Diaries qui a donné naissance au couple entre Caroline et Klaus. Laquelle ? Klaus guérit Caroline après avoir dit à Tyler (Michael Trevino) de la mordre. Au départ pourtant, les scénaristes n'avaient aucune idée que cette séquence allait créer un couple plus tard. "Je pense que c'est cette scène qui a donné naissance à l'alchimie, et non l'inverse" a-t-elle déclaré.

Bonnie et Matt ont failli finir en couple à la fin

Mais Julie Plec a aussi parlé de la relation entre Matt (Zach Roerig) et Bonnie (Kat Graham), qu'elle a préparé pendant 5 ans. C'est lors d'un épisode de la saison 3, appelé "The Reckoning", quand Bonnie sauve Matt de la noyade, qu'elle a eu l'idée de les mettre en couple. "J'ai expédié Bonnie et Matt à partir de ce jour-là, et dans ma tête, la fin de la série serait un flash-forward où Bonnie et Matt se seraient mis ensemble et auraient fondé une famille" a-t-elle indiqué.

L'idylle entre Bonnie et Matt est restée dans la tête de la créatrice : "Je l'ai gardée dans ma tête jusqu'à ce que nous préparions le final de la série (...) il avait cela, Bonnie avait trouvé son bonheur avec Matt Donovan et ils avaient tout ce qu'ils avaient toujours voulu, une famille, une famille humaine, et de beaux enfants Bennett-Donovan courant partout". "Et puis nous avons décidé de ne pas aller vers des flash-forwards" a-t-elle expliqué.