The Vampire Diaries : couples, tensions, fin alternative... 5 secrets sur les coulisses du tournage

4. La fin d'abord imaginée pour la série

La fin réservée aux personnages n'a pas toujours été celle que l'on a pu voir dans le dernier épisode. Julie Plec, la co-créatrice et showrunner de la série, avait dévoilé la fin qu'elle avait initialement imaginée pour la série... et elle était encore plus déprimante. "Les deux frères devaient mourir pour sauver cette fille et ensuite, ils auraient été des fantômes alors qu'elle aurait continué de vivre sa vie. Peut-être qu'elle aurait épousé Matt Donovan, ou serait devenue médecin." avait-elle expliqué à Entertainment Weekly.

5. Les acteurs ne buvaient pas de l'alcool sur le tournage

Dans The Vampire Diairies, Damon et Stefan buvaient souvent du bourbon et ce passe-temps a donné l'idée à Paul Wesley et Ian Somerhalder de sortir leur propre marque d'alcool. Mais évidemment, dans la série, ils ne buvaient pas réellement de l'aclool mais... du thé glacé. "Evidemment, on ne buvait pas vraiment à l'écran sinon la performance de Ian aurait été bien meilleure ! Il aurait oublié encore plus ses répliques." avait confié Paul Wesley à Entertainment Weekly récemment. Et d'ailleurs, boire du thé glacé a eu un côté surprenant. "Nous buvions du thé glacé très souvent et sur le tournage, on faisait prise après prise après prise donc on buvait une gorgée puis il fallait en boire d'autres. A la fin de la saison 1, je ne pouvais plus dormir. J'étais stressé. En fait, je buvais trop de caféine. Donc pour la saison 2, on est passé au thé glacé sans caféine" avait-il expliqué.