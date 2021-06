Teen Wolf fête ses 10 ans : 5 secrets sur le tournage compliqué du premier épisode

Joyeux anniversaire Teen Wolf ! Ce samedi 5 juin, ça fait 10 ans que la série a débuté aux USA. Eh oui, 10 ans déjà que Scott McCall (Tyler Posey) a été mordu et s'est transformé en loup-garou. 10 ans qu'on a craqué pour Dylan O'Brien, hilarant dans le rôle de Stiles. 10 ans que Derek (Tyler Hoechlin) est entré dans nos vies. Et pour fêter cet anniversaire spécial, quoi de mieux qu'un retour aux origines ?

Pour Entertainment Weekly, l'équipe de la série dont Tyler Posey, Dylan O'Brien, Holland Roden (Lydia), Crystal Reed (Allison) ou encore le créateur et producteur Jeff Davis sont revenus sur le premier épisode et son tournage. Et autant vous dire que ce n'était pas qu'une partie de plaisir !

1. Dylan O'Brien et Tyler Posey se sont très bien entendus dès les auditions

Si Stiles et Scott sont meilleurs amis dans Teen Wolf, c'est aussi le cas de Dylan O'Brien et Tyler Posey. Les deux acteurs sont devenus très proches au fil de la série... et ça a débuté dès les auditions ! Les deux stars se souviennent s'être entendus immédiatement, dès leur rencontre dans la salle d'attente. "Nous n'avons pas eu à chercher l'alchimie entre Tyler et Dylan car elle a été instantanée. C'était comme regarder deux frères qui se retrouvent" s'est souvenu Jeff Davis. "Avant la fin de cette journée, on rêvait d'emménager ensemble si on avait ces rôles. Et moins d'un an plus tard, c'est ce qui est arrivé" ajoute Tyler Posey.