The Vampire Diaries : voici ce que Paul Wesley et Ian Somerhalder buvaient à la place du bourbon

On n'a pas fini d'en apprendre sur The Vampire Diaries. La série s'est terminée il y a quatre ans déjà et son univers continue avec la série Legacies mais on ne connaissait pas tous les secrets des coulisses du show. Saviez-vous par exemple ce que buvaient les acteurs à la place du bourbon ? Vous n'avez plus à vous poser la question !

Le bourbon de The Vampire Diaries était...

On s'en doute, Paul Wesley et Ian Somerhalder ne buvaient pas réellement de l'alcool sur le tournage de The Vampire Diaries. A l'occasion de la sortie de leur propre marque de bourbon, Brother's Bond, les deux acteurs se sont confiés sur l'origine de ce projet qui remonte à l'époque de la série. Comme leurs personnages, les acteurs se sont rapprochés en dégustant du bourbon, une fois la journée de travail terminée. "Evidemment, on ne buvait pas vraiment à l'écran sinon la performance de Ian aurait été bien meilleure ! Il aurait oublié encore plus ses répliques." s'est amusé Paul Wesley dans une interview donnée à Entertainment Weekly. Mais alors que buvaient les acteurs à la place ? La réponse est... du thé glacé. Eh oui !

La drôle d'anecdote de Paul Wesley

Mais consommer du thé glacé sur le tournage a eu des conséquences inattendues comme l'ont raconté les deux acteurs qui sont contre un retour de The Vampire Diaries. Paul Wesley a raconté une anecdote à ce sujet. "Nous buvions du thé glacé très souvent et sur le tournage, on faisait prise après prise après prise donc on buvait une gorgée puis il fallait en boire d'autres. A la fin de la saison 1, je ne pouvais plus dormir. J'étais stressé. En fait, je buvais trop de caféine. Donc pour la saison 2, on est passé au thé glacé sans caféine" a-t-il confié. Improbable mais vrai !