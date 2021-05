The Vampire Diaries : 14 acteurs qui ont joué dans la série (et on ne s'en souvenait pas)

La bande-annonce de la saison 8 de The Vampire Diaries en VO

Ce mardi 4 mai, Arielle Kebbel est de retour sur nos écrans dans la série Lincoln, à la poursuite du Bone Collector, diffusée sur TF1. Mais vous souveniez-vous qu'avant ce rôle et son apparition dans la saga Fifty Shades of Grey, l'actrice avait joué dans The Vampire Diaries ? Elle n'est d'ailleurs pas la seule star à avoir fait une apparition dans la série. Retour sur 14 acteurs qui ont tenu un rôle dans le show avec Paul Wesley et Ian Somerhalder et qu'on avait complètement oubliés.

Arielle Kebbel a joué dans The Vampire Diaries

Les autres guest-stars du show pourraient vous étonner : Jaz Sinclair Vue dans : Les Nouvelles aventures de Sabrina où elle joue Roz.

Son rôle dans The Vampire Diaries : Beatrice Bennett, l'une des ancêtres de Bonnie dans la saison 8.

Jaz Sinclair a joué dans The Vampire Diaries

Lauren Cohan Vue dans : The Walking Dead où elle joue Maggie.

Son rôle dans The Vampire Diaries : Rose, une vampire vue dans la saison 3.

Lauren Cohan a joué dans The Vampire Diaries

David Gallagher Vu dans : 7 à la maison où il jouait Simon.

Son rôle dans The Vampire Diaries : Ray Sutton, un loup-garou devenu hybride dans la saison 3.

David Gallagher a joué dans The Vampire Diaries

Nathalie Kelley Vue dans : Dynastie où elle a joué Cristal Carrington dans la saison 1.

Son rôle dans The Vampire Diaries : Sybil, une sirène, dans la saison 8 de la série.

Nathalie Kelley a joué dans The Vampire Diaries

Mckenna Grace Vue dans : The Haunting of Hill House où elle jouait Theodora jeune et dans Annabelle - La Maison du Mal.

Son rôle dans The Vampire Diaries : Caroline Forbes durant son enfance dans la saison 6.

McKenna Grace a joué dans The Vampire Diaries

Michaela McManus Vue dans : Les Frères Scott où elle jouait Lindsey et prochainement dans la saison 3 de You.

Son rôle dans The Vampire Diaries : Jules, une loup-garou dans la saison 2.

Michaela McManus a joué dans The Vampire Diaries

Taylor Kinney Vu dans : dans Chicago Fire où il joue le rôle de Kelly Severide.

Son rôle dans The Vampire Diaries : Mason Lockwood, l'oncle de Tyler, dans un épisode de la saison 2.

Taylor Kinney a joué dans The Vampire Diaries

Stephen Amell Vu dans : Arrow où il incarnait le héros Oliver Queen.

Son rôle dans The Vampire Diaries : Brady, un loup-garou du groupe de Jules, dans la saison 2.

Stephen Amell a joué dans The Vampire Diaries

Alyssa Diaz Vue dans : The Rookie où elle joue Angela Lopez.

Son rôle dans The Vampire Diaries : Kim, une loup-garou devenue hybride dans la saison 4.

Alyssa Diaz a joué dans The Vampire Diaries

Courtney Ford Vue dans : Legends of Tomorrow où elle joue Nora Darhk.

Son rôle dans The Vampire Diaries : Vanessa Monroe, une étudiante d'Alaric dans la saison 2.

Courtney Ford a joué dans The Vampire Diaries

Melissa Ponzio Vue dans : Teen Wolf où elle jouait Melissa McCall, la mère de Scott.

Son rôle dans The Vampire Diaries : Daphne, une habitante de Mystic Falls, dans la saison 1.

Melissa Ponzio a joué dans The Vampire Diaries

Ryan Dorsey Vu dans : Big Sky où il joue Rand. Il est l'ex-compagnon de l'actrice Naya Rivera.

Son rôle dans The Vampire Diaries : Marty Hammond dont Stefan possédait le corps dans la saison 7.

Ryan Dorsey a joué dans The Vampire Diaries

Bianca Lawson Vue dans : Pretty Little Liars où elle jouait Maya et dans Teen Wolf où elle incarnait Marin.

Son rôle dans The Vampire Diaries : Emily Bennett, une ancêtre de Bonnie, dans 6 épisodes de la série.

Bianca Lawson a joué dans The Vampire Diaries

Rick Cosnett Vu dans : The Flash où il jouait Eddie Thawne.

Son rôle dans The Vampire Diaries : Wes Maxfield, un professeur de Whitemore College dans la saison 5.