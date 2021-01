Naya Rivera : son ex Ryan Dorsey et les stars de Glee lui rendent hommage pour son anniversaire

Les stars de Glee rendent hommage à Naya Rivera

Il n'a pas été le seul à rendre hommage à Naya Rivera puisque de nombreux acteurs de Glee ont aussi posté des messages ou de simples photos pour fêter ce triste anniversaire. A commencer par Heather Morris (Brittany), qui était très proche de Naya Rivera. "Joyeux anniversaire mon ange. Je ne peux pas écrire un monologue mielleux car c'est juste trop difficile... mais je t'aime et je ne peux pas décrire à quel point tu me manques" a posté l'actrice.

De son côté, Amber Riley (Mercedes) a écrit : "Des nouvelles Naya : la Terre, c'est vraiment le ghetto. Tu me manques tellement et j'aimerais quand même que tu sois là. Il n'y a pas un jour qui passe sans que tu sois dans mes pensées et quand c'est le cas, je prends un moment pour me souvenir de tous les moments merveilleux passés ensemble. J'écoute Amy Winehouse, je bois du vin et je mange de la charcuterie en ton honneur aujourd'hui (et ne t'inquiète pas, je prends des nouvelles de ma maman). Joyeux anniversaire au paradis mon ange".

Kevin McHale (Artie), Darren Criss (Blaine), Chris Colfer (Kurt) ont également posté des messages sur leurs réseaux sociaux. De leur côté, Jenna Ushkowitz (Tina) et Chord Overstreet (Sam) ont publié plusieurs photos de Naya Rivera en stories sur Instagram.