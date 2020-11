Mort de Naya Rivera : son ex porte plainte contre le comté où elle s'est noyée

Ryan Dorsey et son fils Josey Hollis Dorsey portent plainte

Naya Rivera est morte noyée en juillet 2020, lors d'une balade en bateau avec son fils de 4 ans, Josey Hollis Dorsey, sur le lac Piru, en Californie (Etats-Unis). Celle qui incarnait Santana Lopez dans la série Glee avait réussi à sauver son enfant de la noyade avant de disparaître dans l'eau. Selon People et E! News qui se sont procurés les documents, son ex mari Ryan Dorsey a porté plainte au nom de leur fils contre le comté Ventura, où elle s'est noyée, et contre le United Water Conservation District et Parks and Recreation Management.

Dans la plainte, Ryan Dorsey rappelle que Josey Hollis Dorsey, l'enfant qu'il a eu avec Naya Rivera, était présent au moment de la noyade de sa mère. Il a donc souffert de "graves troubles émotionnels" en étant témoin de ce drame. Le père de l'enfant a aussi souligné qu'il a "subi des dommages économiques et non économiques substantiels à la suite de la mort de Naya".

Selon son ex, la mort de Naya Rivera aurait pu être évitée

Dans le document, Ryan Dorsey explique aussi que la mort de Naya Rivera aurait pu être évitée. Pour lui, le comté Ventura, le United Water Conservation District et Parks and Recreation Management ont négligé de prévenir les personnes sur les dangers de noyade dans le lac Piru. De nombreux visiteurs se seraient déjà noyés là-bas. Il dénonce ainsi un manque de prévention mais aussi un manque de consignes de sécurité et d'encadrement sur place.

Celui qui vit désormais avec son fils et sa belle-soeur Nickayla Rivera, la soeur de Naya Rivera, espère aussi avec cette plainte "récupérer la perte ou les dommages subis par Naya avant la mort, y compris les pénalités ou dommages exemplaires punitifs auxquels Naya aurait eu droit si elle avait vécu". Il réclame aussi des "dommages-intérêts réels, compensatoires, consécutifs et punitifs d'un montant à fixer au procès". A noter que le procès pourrait se dérouler devant un jury, le plaignant en ayant fait la demande.