Mort de Naya Rivera : un nouveau détail glaçant, révélé par son fils de 4 ans

Naya Rivera aurait sauvé son fils avant d'appeler à l'aide

Après avoir été portée disparue plusieurs jours, Naya Rivera avait été retrouvée sans vie en juillet 2020, dans le lac Piru en Californie. Celle qui incarnait Santana dans la série Glee est morte d'une noyade accidentelle comme l'avait révélé le médecin légiste. Le magazine People a réussi à obtenir le rapport d'autopsie qui a été fait au centre médical de Ventura County. Et il y figure un nouveau détail sur les circonstances de sa mort, révélé par son fils de 4 ans, Josey (dont le père est l'acteur Ryan Dorsey).

Dans le rapport d'autopsie, il est écrit que Naya Rivera et son enfant "ont compté '1, 2, 3' avant de sauter dans l'eau du lac depuis le, ponton du bateau". Mais "sa mère lui a dit de retourner sur le bateau peu de temps après être entré dans l'eau", et "elle l'a aidé à monter sur le bateau, puis il a entendu (sa mère Naya Rivera) crier à l'aide et elle a levé son bras en l'air. Elle a ensuite disparu dans l'eau". L'actrice aurait donc d'abord tout fait pour mettre son fils en sécurité sur le bateau, sentant qu'il y avait danger dans l'eau. Une fois qu'elle a pu protéger son enfant, elle aurait appelé au secours, en vain, avant de se noyer.

Elle aurait eu "des vertiges" qui "s'aggravaient lorsqu'elle était dans l'eau"

Le document précise aussi que la mort de Naya Rivera n'a rien à voir avec un suicide, car il n'y a "aucun antécédent connu d'envie ou de tentative de suicide" chez elle. Il est aussi indiqué que la star était en bonne santé et était "considérée comme bonne nageuse". Mais alors que se serait-il passé ?

Non seulement les courants sont puissants dans le lac Piru et peuvent être dangereux, mais en plus, Naya Rivera aurait eu des antécédents de vertiges "qui s'aggravaient lorsqu'elle était dans l'eau". "La défunte aurait eu des vertiges au point de vomir, mais elle a appris à contrôler les symptômes avec des antihistaminiques" est-il même dit, elle qui aurait d'ailleurs été traitée à l'hôpital Cedars Sinai peu de temps avant sa mort. La théorie la plus probable sur sa mort est donc qu'elle se serait sentie mal, prise d'un vertige, alors qu'elle se baignait.