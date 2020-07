Disparition de Naya Rivera : la théorie sur sa présumée mort

Depuis le 8 juillet 2020, même si elles ont été arrêtées la première nuit à cause du manque de visibilité, les recherches continuent pour retrouver Naya Rivera dans le lac Piru en Californie. Comme l'ont rapporté les forces de l'ordre, les chances de survie de l'ex-star de Glee sont désormais assez minces, voilà donc pourquoi la police recherche aujourd'hui le corps de l'actrice de 33 ans. Mais que s'est-il passé ce fameux jour alors que Naya Rivera profitait d'une sortie bateau avec son fils Josey, né de son union avec Ryan Dorsey ?

Naya Rivera "aspirée par un vortex" ?

D'après le garçon de 4 ans, sa maman est partie se baigner... et n'est jamais remontée à la surface : il a été retrouvé seul sur l'embarcation avec son gilet de sauvetage et celui de Naya Rivera. Les autorités penchent pour une noyade, mais l'ancienne partenaire de Heather Morris dans Glee pourrait bien avoir été "aspirée par un vortex" comme Denis, la petite cousine d'Andrea Arredondo, en mai 2009. Elle n'avait que 9 ans.

Cette dernière a partagé sa théorie au Sun : "les tourbillons sont connus dans ce lac. (...) J'espère vraiment que ce n'est pas la raison pour laquelle Naya n'a pas refait surface, mais cela pourrait être l'une des possibilités. Je pense que s'ils avaient mis des panneaux d'avertissements depuis les premières noyades dans les années 90, plus de personnes auraient pu être sauvées."

"Je prie pour sa famille"

Andrea Arredondo rend ensuite hommage à Naya Rivera, dont le corps ne pourrait jamais être retrouvé, et apporte son soutien à la famille, dont sa mère qui est effrayée, de l'ancienne compagne de Big Sean : "Naya était une actrice, mère, fille, soeur et amie extrêmement douée. Les souvenirs d'elle resteront à jamais. On dit que le temps guérit les blessures, mais je pense que peu importe le nombre d'années, la douleur est toujours là. Il faut juste apprendre à faire face à différentes émotions, mais tout ira bien. Je prie pour sa famille et je comprends vraiment ce qu'elle ressent."