Naya Rivera présumée morte : sa mère Yolanda est "effrayée"

Alors que Naya Rivera passait du bon temps avec son fils Josey lors d'une sortie bateau sur le lac Piru en Californie, elle a disparu après s'être baignée. Son petit garçon de 4 ans a été retrouvé trois heures plus tard, endormi seul sur l'embarcation avec son gilet de sauvetage : il a expliqué aux autorités que sa maman est partie dans l'eau et qu'elle n'est jamais remontée à la surface. Un dispositif de recherches a alors été mis en place pour tenter de retrouver l'ex-interprète de Santa dans Glee.

La mère de Naya Rivera inquiète

Un dispositif interrompu pour la nuit, ce qui a énervé un grand nombre d'internautes, mais comme l'a expliqué Chris Dyer, adjoint de la police du comté de Ventura, il ne pouvait pas continuer à cause du manque de lumière et du manque de sécurité.

Les fouilles ont repris le jeudi 9 juillet 2020 au matin et depuis, toujours aucune trace de Naya Rivera. Les forces de l'ordre commencent à perdre espoir sur ses chances de survie, certains la présument même déjà morte. Une idée inimaginable pour la mère de l'actrice, Yolanda Rivera : "La mère de Naya est effrayée et inquiète et a tendu la main à ses proches tard (mercredi soir) pour prier pour le retour de Naya", a confié un proche à Us Weekly.

La thèse de la noyade envisagée

Les fans de Naya Rivera et certains acteurs de Glee sont tout aussi inquiets, mais une nouvelle annoncée par l'adjoint de police ne risque pas de les rassurer : "Nous pensons qu'un accident est arrivé et qu'elle s'est noyée dans le lac." Une thèse probable puisque l'ex-compagne de Ryan Dorsey est partie se baigner sans son gilet de sauvetage. On parle aujourd'hui de mission de récupération.