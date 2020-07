Naya Rivera portée disparue : les recherches suspendues, des fans en colère lancent des pétitions

Alors que Naya Rivera profitait d'une sortie en bateau avec son fils de 4 ans, elle serait allée se baigner et ne serait jamais remontée à la surface. Son petit garçon Josey, lui, a été retrouvé seul sur l'embarcation. Depuis, l'ex-interprète de Santa dans Glee est portée disparue et présumée morte. Et les recherches ont été suspendues durant la nuit. En colère, des fans de l'actrice ont décidé de lancer des pétitions.

Pour retrouver Naya Rivera, des recherches ont t entreprises avec l'aide d'un hlicoptre et de plongeurs#nayarivera https://t.co/xbPQZKZmLS — Buzz Amrique /Actualits tats-Unis / News USA (@BuzzAmerique) July 9, 2020

Les fans de Naya Rivera révoltés Les internautes en colère ont même lancé des pétitions pour les reprendre malgré l'absence de lumière : "donc ils ont arrêté les recherches pendant la nuit pour Naya Rivera ?? C'est du foutage de gueule", "please retrouvez Naya, signez la pétition pour qu'ils relancent les recherches", "ne suspendez pas les recherches. C'est dégueulasse. Elle mérite d'être retrouvée", "Naya Rivera elle a disparu et la police a cessé les recherches alors que ça fait même pas une journée ???", "beaucoup de choses peuvent arriver en quelques heures. Ce n'est pas qu'une femme, c'est aussi une mère", peut-on lire sur Twitter.

Naya Rivera elle a disparu et la police a cess les recherches alors que ca fait meme pas une journee?????? — Inac bc flemme (@TattoofNiall) July 9, 2020

ils ont arrts les recherches pour Naya Rivera, manque de lumire, puis rester 6h dans un lac sans gilet de sauvetage c'est peine perdue.

Continuez de prier, pour son fils, sa famille et ses fans.

Et cessez vos tweets : " malediction de glee " — lady chiara (@chxrax) July 9, 2020

Donc ils ont arrts les recherches pendant la nuit pour Naya Rivera ?? C'est du foutage de gueule — Syd #bIm (@sydaddys) July 9, 2020

#naya PLEASE RETROUVEZ NAYA RIVERA, SIGNEZ LA PTITION POUR QU'ILS RELANCENT LES RECHERCHES https://t.co/nc1srn6fHH — Raphouuu (@Raphouuu_C) July 9, 2020

signez les putains de ptitions pour qu'ils reprennent les recherches. on doit retrouver naya rivera. — DAN!! (@bowdcwnbitch) July 9, 2020

Je pense qu'il faut se rendre l'vidence au vu de ce qu'il s'est pass Naya Rivera est dcde malgr a il faut bien videment continuer les recherches et essayer de la retrouver. C'est une bien triste histoire. — Flore Bertrand (@flo__ber) July 9, 2020