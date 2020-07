Naya Rivera portée disparue : la police explique pourquoi les recherches ont été interrompues

Qu'est-il arrivé à Naya Rivera ? Ce mercredi 8 juillet, l'actrice de 33 ans décide de louer un bateau avec son fils Josey, 4 ans. Trois heures plus tard, c'est seul et endormi dans l'embarcation que le petit garçon est retrouvé. Il explique ensuite aux autorités qu'il s'est baigné avec sa mère mais que cette dernière n'est pas remontée à la surface. La police a immédiatement lancé des opérations de recherches avec environ 50 personnes avant de devoir les interrompre à la tombée de la nuit, ce qui a causé la colère de certains internautes. Une sombre histoire qui relance les spéculations d'une malédiction autour de Glee, déjà touchée par plusieurs drames.

"Nous pensons qu'elle s'est noyée dans le lac"

Ce jeudi 9 juillet, les opérations de recherches ont repris, malheureusement sans résultat, avant d'être de nouveau interrompues. Dans une conférence de presse, Chris Dyer, adjoint de la police du comté de Ventura, a donné plus de détails sur les circonstances de la disparition de Naya Rivera. Il a notamment expliqué que l'actrice connaissait le lac Piru et y était déjà venue auparavant. Il a aussi confié que c'est l'employé en charge des locations des bateaux qui a retrouvé Josey, le fils de l'actrice : en ne voyant pas la famille rendre le bateau à 16h comme prévu, l'homme a décidé de partir à leurs recherches. Les autorités sont désormais plutôt pessimistes sur les chances de retrouver Naya Rivera en vie. "Nous pensons qu'un accident est arrivé et qu'elle s'est noyée dans le lac" a indiqué l'homme qui ajoute qu'il n'y a "aucun signe d'acte criminel".

Pourquoi les recherches ont été interrompues

Lors de cette conférence, Chris Dyer a aussi confié que les recherches ont débuté dès le signalement de la disparition de l'actrice et ont été interrompues vers 22h le 8 juillet à cause des conditions dangereuses. En effet, comme il l'explique, il y a très peu de visibilité sous l'eau, même en plein jour, et le lac est jonché de débris. De plus, la profondeur de l'eau peut varier ce qui mettrait en danger les équipes de sauvetages. Ce jeudi 9 juillet, ce sont près de 100 personnes qui étaient mobilisées pour retrouver l'actrice. Parmi eux, des plongeurs du comté et des comtés voisins, des hélicoptères, des bateaux, des drones et des sonars. Les recherches se concentrent sur le nord du lac où le bateau a été retrouvé. L'actrice est introuvable pour le moment. Le petit Josey, lui, va bien, assure la police. Le petit garçon a pu retrouver sa famille et est en bonne santé.