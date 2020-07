Glee, une série maudite ? 6 drames qui ont touché la série

1. La disparition de Naya Rivera

C'est l'annonce qui a attristé et choqué de nombreux fans de Glee à travers le monde. Ce mercredi 8 juillet, Naya Rivera a été portée disparue. L'actrice de 33 ans a loué un bateau un peu plus tôt dans la journée avec son fils Josey, âgé de 4 ans. Environ trois heures plus tard, un plaisancier a retrouvé le petit garçon endormi, seul, sur le bateau. Sain et sauf, il a raconté aux forces de l'ordre que sa maman et lui se sont baignés mais que l'ex-interprète de Santana Lopez n'est jamais remontée à la surface. Des recherches ont été lancées mais ont dû être interrompues à la tombée de la nuit. Pour l'instant, aucun corps n'a été retrouvé mais la star est présumée morte des suites d'une noyade. Les acteurs de Glee ont posté des messages sur les réseaux sociaux, demandant aux fans de prier pour leur ancienne partenaire.