Naya Rivera portée disparue et présumée morte : son corps ne pourrait jamais être retrouvé

Que s'est-il passé le 8 juillet 2020 sur le lac Piru en Californie ? Pour passer du bon temps avec son fils, Naya Rivera a eu l'idée de louer un bateau, mais l'ex-interprète de Santana dans Glee (la série maudite ?) n'est jamais rentrée de cette sortie sur l'eau : elle a disparu. Son petit garçon Josey a été retrouvé seul sur l'embarcation trois heures plus tard et a expliqué à la police que sa maman est partie se baigner et qu'elle n'est pas remontée à la surface. Les autorités ont d'ailleurs retrouvé le gilet de sauvetage de Naya Rivera dans le bateau.

"Nous voulons clore cette affaire pour la famille"

Depuis, les recherches se poursuivent, mais les chances de retrouver l'actrice en vie sont très minimes. Les forces de l'ordre sont donc actuellement plus en mission récupération sauf que si l'on croit le sergent Kevin Donoghue, à la tête de l'enquête, il y a de gros risques pour que le corps de Naya Rivera ne soit jamais retrouvé : "si le corps est empêtré dans quelque chose sous l'eau, il peut ne jamais remonter. On ne sait pas. Il y a beaucoup d'arbres et de plantes et ceux qui sont sous l'eau peuvent provoquer des complications, ce qui rend les recherches dangereuses pour les plongeurs."

Même si l'ancienne partenaire de Heather Morris dans Glee est présumée morte, les policiers ne comptent rien lâcher pour la famille de Naya Rivera, dont sa maman qui est effrayée depuis sa disparition : "Nous voulons clore cette affaire pour la famille donc nous mettons vraiment tout en oeuvre."

"Ils ont l'impression de vivre dans un mauvais rêve"

Les proches de Naya Rivera continuent eux aussi de prier pour que le corps de la star soit retrouvée : "ils ont l'impression de vivre dans un mauvais rêve. Ils sont toujours dans le déni. Tout le monde a le coeur brisé et tout le monde est très touché par ce que Josey a enduré. Rien que de l'imaginer en train d'attendre sa maman seul ou d'avoir été témoin de sa disparition est effrayant. Josey demande toujours après sa maman", a expliqué une source à In Touch.