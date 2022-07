Mort de Naya Rivera : 2 ans après, que devient son fils Josey, présent au moment du drame ?

L'an dernier, un an après le drame, le père de Naya Rivera, George, s'était confié sur son petit-fils et sur sa vie depuis la mort de sa maman. "Quand il veut parler de sa mère, on en parle, à travers des discussions (...) Il grandit et gère très bien cette situation" avait-il affirmé.

>> Naya Rivera : 10 prestations inoubliables de Santana dans Glee <<

Après le décès de Naya Rivera, la famille de l'actrice et Ryan Dorsey ont porté plainte contre le comté où est survenu le drame. Un accord financier a été trouvé en mars 2022, avait annoncé l'avocat de la famille. "A travers cet accord, Josey va recevoir une compensation juste pour avoir vécu la noyade de sa mère adorée sur le Lac Piru. Même si la perte tragique de la mère de Josey ne pourra jamais être réellement surmontée, nous sommes très satisfaits de cet accord financier qui pourra assister Josey de façon significative après cette tragédie" avait-il déclaré dans un communiqué. On ne connaît pas le montant de cet accord.