"Je n'ai toujours pas les réponses aux 'pourquoi'" : le message déchirant de l'ex-mari de Naya Rivera en évoquant leur fils

Ce jeudi 12 janvier 2023, Naya Rivera aurait eu 36 ans. Le destin de l'ancienne star de Glee a pris un tournant tragique en juillet 2020 alors qu'elle profitait d'une balade en bateau sur le lac Piru en Californie avec son fils Josey âgé de 4 ans à l'époque. Tandis que le petit garçon avait été retrouvé seul sur l'embarcation, le corps de Naya a quant à lui été découvert après cinq jours de fouilles, soit le 13 juillet.

Deux semaines plus tard, le certificat de décès avait été dévoilé, confirmant alors que la cause de sa mort était la noyade et qu'elle était décédée en "quelques minutes". Le document précisait également qu'il n'y avait "aucune autre condition significative qui a contribué à sa mort".

Naya Rivera a laissé derrière elle son jeune fils ainsi que son ex-mari, Ryan Dorsey, dont elle a divorcé en 2018 après quatre ans de mariage. Après la mort soudaine de l'actrice, ce dernier avait partagé un triste message sur Instagram. "La vie est faite de bons et de mauvais moments, mais avec Josey, les mauvais moments le sont un peu moins, car une partie de toi sera toujours avec nous. Il n'oubliera jamais d'où il vient. Tu nous manques. Nous t'aimerons toujours".

Ryan Dorsey pense toujours à Naya Rivera

Si le temps guérit bien des blessures, la perte d'un être cher reste néanmoins difficile à gérer au quotidien et ce n'est pas Ryan Dorsey qui dira le contraire. Bien qu'il se soit séparé de Naya Rivera quelques années avant sa mort, il ne l'oublie pas. A l'occasion de ce qui aurait dû être le 36ème anniversaire de la star qui jouait Santana Lopez dans Glee, le comédien a partagé un message des plus touchants.