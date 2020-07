Mort de Naya Rivera : le médecin légiste confirme une noyade accidentelle après avoir sauvé son fils

Qu'est-il arrivé à Naya Rivera le 8 juillet 2020 ? La disparition de l'actrice a été déclarée alors qu'elle n'était pas revenue d'une sortie en bateau avec son fils, Josey, âgé de 4 ans, sur le lac Piru en Californie. Son petit garçon avait été retrouvé seul, endormi, sur l'embarcation. Un dispositif de recherches avec plus de 100 personnes, dont le père de Naya Rivera, son ex-compagnon, Ryan Dorsey, sa mère, son frère et les acteurs de Glee, avait été lancé et alors que tout le monde avait forcément un peu d'espoir, leur dernière lueur s'est éteinte le 13 juillet 2020, soit 7 ans jour pour jour après la mort de Cory Monteith. Une coïncidence qui fait froid dans le dos.

Naya Rivera morte par noyade

Après plus de six jours de fouilles intensives, le corps de Naya Rivera, qui a failli ne jamais être retrouvé selon les forces de l'ordre, a été découvert à la surface de l'eau. La mort de l'ex-interprète de Santana a été annoncée le jour-même et le médecin légiste du comté de Ventura, pas loin de Los Angeles, a rendu son rapport d'autopsie dès le lendemain.

Alors que circulait une théorie selon laquelle Naya Rivera aurait été aspirée par un vortex, le légiste a confirmé la noyade accidentelle : "les circonstances et les caractéristiques visuelles indiquaient toutes qu'il s'agissait du corps de Naya Rivera et l'identité a été confirmée par une comparaison dentaire. Les résultats de l'autopsie confirment la noyade, et l'état du corps correspond au moment où elle s'est noyée. Aucune blessure, aucune maladie n'ont été identifiées pendant l'autopsie", a-t-il expliqué dans un communiqué.

Elle aurait voulu sauver son fils

Naya Rivera se serait apparemment noyée en voulant sauver son fils. Les policiers pensent savoir ce qu'il s'est passée le 8 juillet grâce au témoignage du petit Josey : "nous savons de son fils que lui et Naya ont nagé ensemble dans le lac durant leur sortie. C'est à ce moment-là que son fils a décrit avoir été aidé par Naya pour remonter dans le bateau, qui l'a poussé pour remonter sur le pont. Il a dit aux enquêteurs qu'il avait regardé en arrière et l'avait vue disparaître sous la surface de l'eau", a déclaré le shérif Bill Ayub lors d'une conférence de presse.

Il a ensuite expliqué : "L'idée étant peut-être que le bateau a commencé à dériver, comme il n'était pas ancré, et qu'elle a rassemblé suffisamment d'énergie pour ramener son fils dans le bateau, mais pas assez pour se sauver."