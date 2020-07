Naya Rivera portée disparue : la photo poignante de son père dans l'eau pour la chercher

Depuis le 8 juillet 2020, les autorités recherchent tant bien que mal Naya Rivera, mais à cause du manque de visibilité dans le lac, les fouilles sont très compliquées. Le corps de l'ex-interprète de Santa dans Glee pourrait d'ailleurs ne jamais être retrouvé, comme l'a confié le sergent Kevin Donoghue : "si le corps est empêtré dans quelque chose sous l'eau, il peut ne jamais remonter." La théorie de la noyade reste la plus probable, d'autant plus que ce genre d'accident est régulier dans le le lac Piru en Californie.

Les proches de Naya Rivera présents au lac Piru

Une petite fille de 9 ans a d'ailleurs perdu la vie en 2009 : elle a été aspirée par un vortex. Sa grande cousine pense qu'il est arrivé à la même chose à Naya Rivera, mais pour le moment, la disparition de l'actrice, après une sortie en bateau avec son fils Josey, âgé de 4 ans, reste un vrai mystère.

Afin d'aider les autorités, sa mère, son frère, son père et son ex, Ryan Dorsey, qui est aussi le père de son petit garçon, se sont rendus au lac ce samedi : le papa de la star n'a d'ailleurs pas hésité à se jeter à l'eau pour tenter de retrouver sa fille. Une photo de lui en train de nager est devenue virale sur Twitter : les internautes ne cachent pas leur émotion face à ce père désespéré.