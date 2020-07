Mort de Naya Rivera : la police confirme que le corps retrouvé est bien celui de l'actrice

C'est une triste fin de journée pour les fans de Glee et pas seulement. Le mercredi 8 juillet, Naya Rivera disparaissait lors d'une sortie sur le lac Piru en compagnie de son fils Josey, 4 ans. Selon la théorie des forces de l'ordre, l'actrice de 33 ans se serait noyée. Une triste nouvelle qui vient d'être confirmée par la police, quelques heures après l'annonce de sa mort par TMZ.

La police confirme la mort de Naya Rivera

Ce lundi 13 juillet à 14h (heure locale), la police du comté de Ventura là où se situe le lac Piru en Californie a confirmé la mort de Naya Rivera à 33 ans. "Compte tenu du physique du corps repêché, des vêtements et de l'absence de toute autre disparition récente, nous sommes confiants qu'il s'agit du corps de Naya Rivera" a annoncé Bill Ayub, le Shérif du comté. L'homme a ajouté que le corps est en route vers la morgue du comté où une autopsie aura lieu ainsi qu'une confirmation de l'identité du corps via les empreintes dentaires. "C'est un moment très difficile pour sa famille, notre coeur va vers eux, nous partageons leur douleur. (...) Nous pensons aussi à ses amis et ses fans qui ont gardé espoir." a ajouté Bill Ayub.

Comme l'avait annoncé la police quelques heures plus tôt, un corps sans vie a été retrouvé flottant dans la partie nord du lac, l'endroit où avait disparu l'actrice il y a maintenant 6 jours. Vers 13h le 8 juillet dernier, Naya Rivera et son fils se sont rendus sur le lac Piru, un endroit qu'elle avait déjà fréquentée, et ont loué un bateau. Trois heures plus tard, l'employé en charge des locations ne voyant pas la famille rendre l'embarcation, il est allé à leurs recherches et a retrouvé le petit Josey, 4 ans, seul à bord. Le petit garçon a alors expliqué que sa maman avait plongé dans l'eau et n'était pas remontée. L'actrice était présumée morte par noyade, aucun signe d'acte criminel n'ayant été observé par les autorités. Depuis le 8 juillet au soir, près de 100 personnes sillonnaient le lac Piru dans l'espoir de retrouver la star. Dès le 10 juillet, les forces de l'ordre avaient déclaré n'avoir que peu d'espoir de retrouver l'actrice en vie.

C'est en 1991 à l'âge de 4 ans que Naya Rivera a fait ses débuts dans la série The Royal Family mais l'actrice s'est fait plus largement connaître en 2009 grâce au rôle de Santana Lopez dans Glee (elle joue dans les six saisons de la série). Après la fin de la série musicale, elle tient un rôle dans Devious Maids puis, entre 2018 et 2020, dans Step Up : High Water, série basée sur les films Sexy Dance. Naya Rivera avait un fils, Josey, né de son union avec Ryan Dorsey de qui elle était séparée depuis 2018. L'annonce de son décès arrive sept ans jour pour jour après la mort de Cory Monteith (Finn dans Glee), décédé le 13 juillet 2013 des suites d'une overdose. De nombreux internautes évoquent une "malédiction Glee" depuis le décès de Mark Salling, Puck dans la série, qui s'était suicidé en 2018.